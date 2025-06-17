Легендарна капсула часу: виявлено 71-річний Chevrolet Corvette в новому стані (фото)

У США на аукціоні продаватимуть ідеально збережений Chevrolet Corvette 1954 року. За авто планують отримати понад 150 000 доларів.

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Цей Chevrolet Corvette першого покоління ніколи не реставрували, проте автомобіль у чудовому стані. Про капсулу часу розповіли на сайті аукціону Mecum.

У 1954 році виготовили лише 3640 Chevrolet Corvette Фото: Mecum

За 71 рік Chevrolet Corvette C1 проїхав лише 26,4 тис. км. У нього рідні фарба, оздоблення салону та складний м’який дах. Навіть клапанна кришка двигуна залишається хромованою.

Салон спорткара в чудовому стані Фото: Mecum

Про спорткар дбали та регулярно обслуговували – про це свідчать численні квитанції з СТО. Також збереглися оригінальні інструменти, запасне колесо та домкрат.

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Ранні Chevrolet Corvette C1 – справжні раритети, адже спорткари випускалися дуже малими серіями. Зокрема, в 1954 році виготовили лише 3640 автомобілів.

Спорткар оснащений 152-сильною шісткою Фото: Mecum

Chevrolet Corvette 1954 року ще не комплектували великим V8. Спорткар оснащений 3,9-літровою рядною шісткою потужністю 152 к. с. та 2-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 11 с та розвинути 170 км/год. Комплектація авто включає радіо та обігрівач.

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