На европейский рынок выходит более доступный конкурент Ferrari от General Motors (фото)

Европейскую линейку Chevrolet Corvette C8 пополнит мощная версия E-Ray. Спорткар оснастили гибридной установкой.

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Об этом сообщается на официальном сайте концерна General Motors.

Новый Chevrolet Corvette E-Ray — первая гибридная версия модели и первый вариант с полным приводом. Он сохраняет стандартный 6,2-литровый V8 мощностью 481 л. с., однако также получил 162-сильный электромотор на передней оси.

643-сильное авто стартует до сотни за 2,9 с Фото: General Motors

Суммарная отдача составляет 643 л. с. Это позволяет разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 295 км/ч. На данный момент это самый быстрый Chevrolet Corvette в Европе.

В то же время, благодаря батарее на 1,9 кВт∙ч гибрид Chevrolet Corvette способен проезжать небольшие расстояния на электротяге со скоростью до 70 км/ч. Кроме того, есть система рекуперативного торможения.

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Комплектация Chevrolet Corvette E-Ray включает электропакет, проекцию на лобовое стекло, мощную акустику Bose, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза. Салон отделан кожей и карбоном.

Салон Chevrolet Corvette E-Ray украсили кожей и карбоном Фото: General Motors

Новый Chevrolet Corvette E-Ray существенно дороже базового варианта модели: купе стоит от 169 000 евро, а кабриолет — от 176 900 евро. Впрочем, он вдвое дешевле европейского аналога — гибридного суперкара Ferrari 296 GTB.

Между прочим, недавно показалиновый Chevrolet Corvette 2026, доступный в версиях мощностью до 1064 л.с.

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