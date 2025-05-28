Суперкар от Renault на 1000 сил станет дешевой альтернативой Ferrari и Lamborghini (фото)

Renault Group готовит свой первый суперкар. 1000-сильное купе выпустят под брендом Alpine и презентуют в 2028 году.

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Информацию о разработке суперкара подтвердил CEO Alpine Филипп Криф, пишет издание Autocar.

О новой модели Филипп Криф сообщил во время презентации электрокроссовера Alpine A390. В ближайшее время бренд Alpine расширит свою линейку, причем не все новые модели будут электрическими.

Суперкар получит 1000-сильную гибридную установку Фото: Alpine

Суперкар Renault станет серийной версией концептов Alpine Alpenglow. Низкое купе будет отличаться стремительным силуэтом со сдвинутым вперед салоном, а в его дизайне будут преобладать грани.

Изюминкой нового Alpine станет его гибридная установка с бензиновым V6 твин-турбо в базе и двумя электромоторами на передней оси. Суммарная отдача достигнет 1000 сил, а масса карбонового авто составит примерно 1600 кг. Не исключено, что двигатель сможет работать не только на бензине, но и на водороде.

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Филипп Криф ранее работал на Ferrari и участвовал в разработке 1000-сильного гибридного купе Ferrari SF90 Stradale. Впрочем, новый Alpine бросит вызов не этой модели, а более доступным гибридным суперкарам вроде Ferrari 296 GTB или Lamborghini Temerario.

Отмечается, что новая модель будет самой дорогой в линейке Renault Group, однако дешевле конкурентов — будет стоить примерно 200 000 евро.

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