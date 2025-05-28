Суперкар от Renault на 1000 сил станет дешевой альтернативой Ferrari и Lamborghini (фото)
Renault Group готовит свой первый суперкар. 1000-сильное купе выпустят под брендом Alpine и презентуют в 2028 году.
Информацию о разработке суперкара подтвердил CEO Alpine Филипп Криф, пишет издание Autocar.
О новой модели Филипп Криф сообщил во время презентации электрокроссовера Alpine A390. В ближайшее время бренд Alpine расширит свою линейку, причем не все новые модели будут электрическими.
Суперкар Renault станет серийной версией концептов Alpine Alpenglow. Низкое купе будет отличаться стремительным силуэтом со сдвинутым вперед салоном, а в его дизайне будут преобладать грани.
Изюминкой нового Alpine станет его гибридная установка с бензиновым V6 твин-турбо в базе и двумя электромоторами на передней оси. Суммарная отдача достигнет 1000 сил, а масса карбонового авто составит примерно 1600 кг. Не исключено, что двигатель сможет работать не только на бензине, но и на водороде.
Филипп Криф ранее работал на Ferrari и участвовал в разработке 1000-сильного гибридного купе Ferrari SF90 Stradale. Впрочем, новый Alpine бросит вызов не этой модели, а более доступным гибридным суперкарам вроде Ferrari 296 GTB или Lamborghini Temerario.
Отмечается, что новая модель будет самой дорогой в линейке Renault Group, однако дешевле конкурентов — будет стоить примерно 200 000 евро.
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