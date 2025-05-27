Предшественник Veyron: секретный суперкар Bugatti 90-х впервые показали на публике (фото)

В музее Volkswagen демонстрируется малоизвестный суперкар Bugatti 90-х годов. Оригинальное авто долгое время держали в секрете.

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Суперкар разработал знаменитый дизайнер Вальтер де Сильва

В конце 90-х возрожденная концерном Volkswagen компания Bugatti начала разработку суперкара, который в конце концов стал знаменитым Veyron.

Впрочем, появлению Bugatti Veyron предшествовал ряд прототипов. Они существенно отличались от серийной модели, ведь финальный дизайн утвердили не сразу. Одним из этих концептов и является данный автомобиль.

Концепт оснастили 555-сильным 18-цилиндровым двигателем

Дизайн Bugatti разработал в 1999 году знаменитый итальянский стилист Вальтер де Сильва, который, в частности, является автором первого Audi A5, SEAT Leon второго поколения, Volkswagen Scirocco и CC. Концепт получил фирменные черты его стиля.

В салоне приборы поместили на центральную панель

Во внешности суперкара преобладают типичные для де Сильвы плавные формы. Привлекают к себе внимание радиаторная решетка радиатора в ретростиле и большие круглые фары и фонари.

Некоторые детали прототипа вроде изогнутых боковых воздухозаборников позаимствовал серийный суперкар Bugatti Veyron. А вот гребень на крыше и разделенное заднее стекло — черты более нового Bugatti Chiron.

Авто получило оригинальные круглые фары

В салоне просматривается знакомый по Bugatti Veyron, однако есть и отличия. В частности, циферблаты приборов поместили на центральную панель. В отделке использовали кожу и полированный алюминий.

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Концептуальный суперкар Bugatti оснащен 6,3-литровым 18-цилиндровым двигателем мощностью 555 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Гребень на крыше позаимствовали для Bugatti Chiron

Авто не стало серийным, ведь в октябре 1999 года дебютировал финальный вариант Bugatti Veyron, который и стал основой для серийной модели. Долгое время концептуальный суперкар Bugatti хранился в запасниках Volkswagen, однако впоследствии его решили выставить в музее в Вольфсбурге.

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