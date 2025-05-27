Попередник Veyron: секретний суперкар Bugatti 90-х вперше показали на публіці (фото)

У музеї Volkswagen демонструється маловідомий суперкар Bugatti 90-х років. Оригінальне авто тривалий час тримали в секреті.

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Про секретний суперкар Bugatti розповіли на сторінці BugattiExpert в Instagram.

Суперкар розробив знаменитий дизайнер Вальтер де Сільва Фото: instagram.com/bugattiexpert

У кінці 90-х відроджена концерном Volkswagen компанія Bugatti почала розробку суперкара, який у кінці кінців став знаменитим Veyron.

Утім, появі Bugatti Veyron передувала низка прототипів. Вони суттєво відрізнялися від серійної моделі, адже фінальний дизайн затвердили не одразу. Одним із цих концептів і є даний автомобіль.

Дизайн Bugatti розробив у 1999 році знаменитий італійський стиліст Вальтер де Сільва, який, зокрема, є автором першого Audi A5, SEAT Leon другого покоління, Volkswagen Scirocco та CC. Концепт отримав фірмові риси його стилю.

У салоні прилади помістили на центральну панель Фото: instagram.com/bugattiexpert

У зовнішності суперкара переважають типові для де Сільви плавні форми. Привертають до себе увагу радіаторна решітка радіатора в ретростилі та великі круглі фари та ліхтарі.

Деякі деталі прототипу на кшталт вигнутих бокових повітрозабірників запозичив серійний суперкар Bugatti Veyron. А от гребінь на даху і розділене заднє скло – риси новішого Bugatti Chiron.

Авто отримало оригінальні круглі фари Фото: instagram.com/bugattiexpert

У салоні проглядається знайомий за Bugatti Veyron, проте є і відмінності. Зокрема, циферблати приладів помістили на центральну панель. В оздобленні використали шкіру та полірований алюміній.

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Концептуальний суперкар Bugatti оснащений 6,3-літровим 18-циліндровим двигуном потужністю 555 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

Гребінь на даху запозичили для Bugatti Chiron

Авто не стало серійним, адже в жовтні 1999 року дебютував фінальний варіант Bugatti Veyron, який і став основою для серійної моделі. Тривалий час концептуальний суперкар Bugatti зберігався у запасниках Volkswagen, проте згодом його вирішили виставили в музеї у Вольфсбурзі.

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