Колір за ціною Ferrari: новітній суперкар Bugatti шокував вартістю опцій (фото)

Новий Bugatti Tourbillon – одне з найдорожчих авто на ринку. Утім, він вражає не лише ціною, але й вартістю опцій.

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Суперкар Bugatti Tourbillon за $4,5 мільйона надійде у виробництво з 2026 року, проте його вже можна замовити та персоналізувати з допомогою цікавих опцій. Звісно ж, вони недешеві та дозволяють легко збільшити вартість купе на мільйон доларів.

Особливий матовий червоний колір оцінили в 360 000 доларів Фото: Bugatti

Приміром, особлива решітка радіатора обійдеться в 25 000 доларів, двоколірні колісні диски – в $20 000, а додатковий логотип Bugatti на антикрилі та чорні наконечники вихлопних труб коштують по $15 000.

Люки в даху коштують 75 000 доларів Фото: Bugatti

Карбоновий пакет для салону коштує 15 000 доларів, а за $65 000 інтер’єр отримає особливе оздоблення з використанням рожевого золота. За два скляних люки в даху доведеться віддати 75 000 доларів – на 10 000 більше, аніж в Bugatti Chiron.

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Утім, навіть це не найдорожчі опції. У 240 000 доларів оцінили пакет Equipe Pur Sang, який включає покращену аеродинаміку та вісім вихлопних труб у стилі Bugatti Atlantic 1937 року.

За вісім вихлопних труб треба заплатити $240 000 Фото: Bugatti

А за карбоновий кузов у матовому червоному забарвленні Matt Vermillion Carbon потрібно заплатити 360 000 доларів. За ці гроші можна купити суперкар Ferrari 296 GTB чи Lamborghini Temerario.

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