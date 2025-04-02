Цвет по цене Ferrari: новейший суперкар Bugatti шокировал стоимостью опций (фото)

Новый Bugatti Tourbillon — одно из самых дорогих авто на рынке. Впрочем, он впечатляет не только ценой, но и стоимостью опций.

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Суперкар Bugatti Tourbillon за $4,5 миллиона поступит в производство с 2026 года, однако его уже можно заказать и персонализировать с помощью интересных опций. Конечно же, они недешевы и позволяют легко увеличить стоимость купе на миллион долларов.

Особый матовый красный цвет оценили в 360 000 долларов Фото: Bugatti

К примеру, особая решетка радиатора обойдется в 25 000 долларов, двухцветные колесные диски — в $20 000, а дополнительный логотип Bugatti на антикрыле и черные наконечники выхлопных труб стоят по $15 000.

Люки в крыше стоят 75 000 долларов Фото: Bugatti

Карбоновый пакет для салона стоит 15 000 долларов, а за $65 000 интерьер получит особую отделку с использованием розового золота. За два стеклянных люка в крыше придется отдать 75 000 долларов — на 10 000 больше, чем в Bugatti Chiron.

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Впрочем, даже это не самые дорогие опции. В 240 000 долларов оценили пакет Equipe Pur Sang, который включает улучшенную аэродинамику и восемь выхлопных труб в стиле Bugatti Atlantic 1937 года.

За восемь выхлопных труб надо заплатить $240 000 Фото: Bugatti

А за карбоновый кузов в матовом красном окрасе Matt Vermillion Carbon нужно заплатить 360 000 долларов. За эти деньги можно купить суперкар Ferrari 296 GTB или Lamborghini Temerario.

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