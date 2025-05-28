Суперкар від Renault на 1000 сил стане дешевшою альтернативою Ferrari й Lamborghini (фото)

Renault Group готує свій перший суперкар. 1000-сильне купе випустять під брендом Alpine і презентують у 2028 році.

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Інформацію про розробку суперкара підтвердив CEO Alpine Філіп Кріф, пише видання Autocar.

Про нову модель Філіп Кріф повідомив під час презентації електрокросовера Alpine A390. Найближчим часом бренд Alpine розширить свою лінійку, причому не всі нові моделі будуть електричними.

Суперкар отримає 1000-сильну гібридну установку Фото: Alpine

Суперкар Renault стане серійною версією концептів Alpine Alpenglow. Низьке купе вирізнятиметься стрімким силуетом зі зсунутим вперед салоном, а в його дизайні переважатимуть грані.

Родзинкою нового Alpine стане його гібридна установка із бензиновим V6 твін-турбо в базі та двома електромоторами на передній вісі. Сумарна віддача сягне 1000 сил, а маса карбонового авто складе приблизно 1600 кг. Не виключено, що двигун зможе працювати не лише на бензині, але й на водні.

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Філіп Кріф раніше працював на Ferrari та брав участь у розробці 1000-сильного гібридного купе Ferrari SF90 Stradale. Утім, новий Alpine кине виклик не цій моделі, а доступнішим гібридним суперкарами на кшталт Ferrari 296 GTB чи Lamborghini Temerario.

Зазначається, що нова модель буде найдорожчою в лінійці Renault Group, проте дешевшою за конкурентів – коштуватиме приблизно 200 000 євро.

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