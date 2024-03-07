Найдорожчий в Україні: у Києві продають 1000-сильний суперкар Ferrari за $800 000 (фото)
Купе Ferrari SF90 Stradale оснащене 1000-сильною гібридною установкою. Суперкар здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с та розвинути 350 км/год, а ще може проїхати 25 км на електротязі.
У Києві виставили на продаж надпотужний суперкар Ferrari SF90 Stradale. Ексклюзивне купе хоч і вживане, але наразі є найдорожчим авто на українському ринку. Про нього розповіли на Auto.ria.
Ferrari SF90 Stradale 2022 року із пробігом 5000 км оцінили в 800 000 доларів. Він був придбаний і обслуговувався у Європі. Автівку придбав український ІТ-бізнесмен Олександр Слобоженко і неодноразово виставляв її фото у соцмережах. У 2022 році авто було вивезено з України, проте згодом повернулося.
Настільки висока ціна зумовлена тим, що було виконано тюнінг Ferrari SF90 Stradale. Суперкар обладнали вихлопом Novitec та кованими дисками Vossen. До того ж, деякі пластикові деталі замінили карбоновими, а салон перешитий алькантарою.
Суперкар Ferrari SF90 Stradale – флагманська модель у сучасній лінійці італійської марки. Повнопривідне купе обладнано 1000-сильною гібридною установкою з 4,0-літровим V8 твін-турбо і трьома електромоторами.
Ferrari SF90 Stradale — одне із найшвидших авто в Україні. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а до 200 км/год – за 7,8 с. Водночас, гібрид може подолати до 25 км на електротязі. Цікаво, що у нього немає традиційної задньої передачі – використовується електромотор у режимі реверсу.
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