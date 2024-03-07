Самый дорогой в Украине: в Киеве продают 1000-сильный суперкар Ferrari за $800 000 (фото)

Купе Ferrari SF90 Stradale оснащено 1000-сильной гибридной установкой. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 350 км/ч, а еще может проехать 25 км на электротяге.

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В Киеве выставили на продажу сверхмощный суперкар Ferrari SF90 Stradale. Эксклюзивное купе хоть и подержанное, но на данный момент является самым дорогим авто на украинском рынке. О нем рассказали на Auto.ria.

Суперкар Ferrari тюнинговали Фото: auto.ria.com

Ferrari SF90 Stradale 2022 года с пробегом 5000 км оценили в 800 000 долларов. Он был приобретен и обслуживался в Европе. Машину приобрел украинский ИТ-бизнесмен Александр Слобоженко и неоднократно выставлял ее фото в соцсетях. В 2022 году авто было вывезено из Украины, однако впоследствии вернулось.

Салон Ferrari SF90 Stradale отделан кожей и алькантарой Фото: auto.ria.com

Столь высокая цена обусловлена тем, что был выполнен тюнинг Ferrari SF90 Stradale. Суперкар оборудовали выхлопом Novitec и коваными дисками Vossen. К тому же, некоторые пластиковые детали заменили карбоновыми, а салон перешит алькантарой.

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Суперкар Ferrari SF90 Stradale — флагманская модель в современной линейке итальянской марки. Полноприводное купе оснащено 1000-сильной гибридной установкой с 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами.

Суперкар оборудован 1000-сильной гибридной установкой Фото: auto.ria.com

Ferrari SF90 Stradale — одно из самых быстрых авто в Украине. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с, а до 200 км/ч — за 7,8 с. В то же время, гибрид может преодолеть до 25 км на электротяге. Интересно, что у него нет традиционной задней передачи — используется электромотор в режиме реверса.

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