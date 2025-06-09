На європейський ринок виходить доступніший конкурент Ferrari від General Motors (фото)

Європейську лінійку Chevrolet Corvette C8 поповнить потужна версія E-Ray. Спорткар оснастили гібридною установкою.

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Про це повідомляється на офіційному сайті концерну General Motors.

Новий Chevrolet Corvette E-Ray – перша гібридна версія моделі та перший варіант із повним приводом. Він зберігає стандартний 6,2-літровий V8 потужністю 481 к. с., проте також отримав 162-сильний електромотор на передній вісі.

643-сильне авто стартує до сотні за 2,9 с Фото: General Motors

Сумарна віддача становить 643 к. с. Це дозволяє розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 295 км/год. Наразі це найшвидший Chevrolet Corvette в Європі.

Водночас, завдяки батареї на 1,9 кВт∙год гібрид Chevrolet Corvette здатен проїжджати невеликі відстані на електротязі зі швидкістю до 70 км/год. Крім того, є система рекуперативного гальмування.

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Комплектація Chevrolet Corvette E-Ray включає електропакет, проєкцію на лобове скло, потужну акустику Bose, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма. Салон оздоблений шкірою та карбоном.

Салон Chevrolet Corvette E-Ray оздобили шкірою та карбоном Фото: General Motors

Новий Chevrolet Corvette E-Ray суттєво дорожчий за базовий варіант моделі: купе коштує від 169 000 євро, а кабріолет – від 176 900 євро. Утім, він удвічі дешевший за європейський аналог – гібридний суперкар Ferrari 296 GTB.

Між іншим, нещодавно показали новий Chevrolet Corvette 2026, доступний у версіях потужністю до 1064 к. с.

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