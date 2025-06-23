Бензин, гибрид или электро: General Motors показали большое семейное авто за $10 000 (фото)

Опубликованы официальные фото Wuling Xingguang 730. Бюджетный минивэн предложат в бензиновой и электрифицированных модификациях.

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Новый Wuling Xingguang 730 поступит в продажу до конца года и заменит модель Jiachen, которая стоит от $10 000. Первые его подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.

Как и все модели Wuling, минивэн Xingguang 730 разрабатывают при участии специалистов General Motors Американский концерн (вместе с китайским SAIC) является совладельцем бренда.

Модель предложат в бензиновой, плагин-гибридной и электрической версиях Фото: General Motors

Минивэн Wuling Xingguang 730 отличается граненым дизайном с изогнутой оконной линией и продолговатыми диодными фарами. Электрическая версия модели отличается от бензинового и гибридного вариантов отсутствием решетки радиатора. Задние двери стали сдвижными. Авто несколько больше своего предшественника.

Размеры Wuling Xingguang 730:

длина — 4910 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1770 мм;

колесная база — 2910 мм;

масса — 1610-1818 кг.

Электрическая модификация отличается дизайном передней части Фото: CarNewsChina

Салон Wuling Xingguang 730 не показали, однако известно, что минивэн останется семиместным. Зато частично раскрыли характеристики авто.

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Бензиновый Wuling Xingguang 730 получит 1,5-литровый турбомотор на 174 л.с. максимальная скорость составляет 180 км/ч.

В разработке модели принимают участие специалисты General Motors Фото: General Motors

Плагин-гибрид оснастят 1,5-литровой 105-сильной четверкой и электромотором и он способен развивать 170 км/ч. Электромобиль Wuling Xingguang 730 будет 136-сильным и сможет разгоняться до 160 км/ч.

Между прочим, недавно Wuling рассекретил электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км.

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