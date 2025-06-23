Бензин, гибрид или электро: General Motors показали большое семейное авто за $10 000 (фото)
Опубликованы официальные фото Wuling Xingguang 730. Бюджетный минивэн предложат в бензиновой и электрифицированных модификациях.
Новый Wuling Xingguang 730 поступит в продажу до конца года и заменит модель Jiachen, которая стоит от $10 000. Первые его подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.
Как и все модели Wuling, минивэн Xingguang 730 разрабатывают при участии специалистов General Motors Американский концерн (вместе с китайским SAIC) является совладельцем бренда.
Минивэн Wuling Xingguang 730 отличается граненым дизайном с изогнутой оконной линией и продолговатыми диодными фарами. Электрическая версия модели отличается от бензинового и гибридного вариантов отсутствием решетки радиатора. Задние двери стали сдвижными. Авто несколько больше своего предшественника.
Размеры Wuling Xingguang 730:
- длина — 4910 мм;
- ширина — 1850 мм;
- высота — 1770 мм;
- колесная база — 2910 мм;
- масса — 1610-1818 кг.
Салон Wuling Xingguang 730 не показали, однако известно, что минивэн останется семиместным. Зато частично раскрыли характеристики авто.Важно
Бензиновый Wuling Xingguang 730 получит 1,5-литровый турбомотор на 174 л.с. максимальная скорость составляет 180 км/ч.
Плагин-гибрид оснастят 1,5-литровой 105-сильной четверкой и электромотором и он способен развивать 170 км/ч. Электромобиль Wuling Xingguang 730 будет 136-сильным и сможет разгоняться до 160 км/ч.
Между прочим, недавно Wuling рассекретил электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км.
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