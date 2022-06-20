General Motors показали недорогой семиместный минивэн по цене Renault Logan (фото)
Бюджетный минивэн Wuling Jianchen обладает вместительным салоном и большим багажником. Большой 4,8-метровый автомобиль расходует всего 7,2 л бензина на 100 км.
В Китае презентовали новый Wuling Jianchen. Семейный минивэн поступает в продажу по цене от 68 800 до 99 800 юаней ($10 200 – 14 900) — на уровне Renault Logan. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.
Именно специалисты американского концерна разрабатывали новый Wuling Jianchen, ведь General Motors владеет этим брендом. Примечательно, что модели Wuling уже доступны не только в Китае – их уже начали экспортировать и некоторые уже собираются продавать в Европе. Jianchen имеет все шансы появиться в других странах под маркой Chevrolet.
Wuling Jianchen отличается сдержанным граненым дизайном с широкой хромированной решеткой радиатора. За свои деньги автомобиль довольно крупный.
Размеры Wuling Jianchen:
- Длина – 4785 мм
- Ширина – 1820 мм
- Высота – 1760 мм
- Колесная база – 2760 мм
Минивэн является семиместным, а объем его багажника со сложенными креслами двух задних рядов составляет 1177 л. Также внутри – сразу 23 отсека для мелкой поклажи.Важно
На центральной панели установлен большой 10,25-дюймовый тачскрин. Базовая комплектация Wuling Jianchen включает кондиционер, 4 подушки безопасности и Bluetooth.
Автомобиль комплектуют 1,5-литровым 147-сильным бензиновым турбомотором и бесступенчатым вариатором. Средний расход топлива составляет 7,2 л/100 км.
Ранее Фокус рассказывал, что General Motors готовятся выпускать оригинальный электромобиль в ретро-стиле за $5-6 тысяч.