General Motors показали недорогой семиместный минивэн по цене Renault Logan (фото)

Бюджетный минивэн Wuling Jianchen обладает вместительным салоном и большим багажником. Большой 4,8-метровый автомобиль расходует всего 7,2 л бензина на 100 км.

В Китае презентовали новый Wuling Jianchen. Семейный минивэн поступает в продажу по цене от 68 800 до 99 800 юаней ($10 200 – 14 900) — на уровне Renault Logan. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

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[ + – ] Минивэн расходует в среднем 7,2 л/100 км Фото: General Motors

Именно специалисты американского концерна разрабатывали новый Wuling Jianchen, ведь General Motors владеет этим брендом. Примечательно, что модели Wuling уже доступны не только в Китае – их уже начали экспортировать и некоторые уже собираются продавать в Европе. Jianchen имеет все шансы появиться в других странах под маркой Chevrolet.

Wuling Jianchen отличается сдержанным граненым дизайном с широкой хромированной решеткой радиатора. За свои деньги автомобиль довольно крупный.

[ + – ] В салоне установлен 10,25-дюймовый дисплей Фото: General Motors

Размеры Wuling Jianchen:

Длина – 4785 мм

Ширина – 1820 мм

Высота – 1760 мм

Колесная база – 2760 мм

[ + – ] В салоне предусмотрены 23 отсека для мелкой поклажи Фото: General Motors

Минивэн является семиместным, а объем его багажника со сложенными креслами двух задних рядов составляет 1177 л. Также внутри – сразу 23 отсека для мелкой поклажи.

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На центральной панели установлен большой 10,25-дюймовый тачскрин. Базовая комплектация Wuling Jianchen включает кондиционер, 4 подушки безопасности и Bluetooth.

[ + – ] Со сложенными задними сиденьями объем багажника составляет 1177 л Фото: General Motors

Автомобиль комплектуют 1,5-литровым 147-сильным бензиновым турбомотором и бесступенчатым вариатором. Средний расход топлива составляет 7,2 л/100 км.

Ранее Фокус рассказывал, что General Motors готовятся выпускать оригинальный электромобиль в ретро-стиле за $5-6 тысяч.