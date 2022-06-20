General Motors показали недорогий семимісний мінівен за ціною Renault Logan (фото)
Бюджетний мінівен Wuling Jianchen має місткий салон і великий багажник. Великий 4,8-метровий автомобіль витрачає лише 7,2 л бензину на 100 км.
У Китаї презентували новий Wuling Jianchen. Сімейний мінівен надходить у продаж за ціною від 68 800 до 99 800 юанів ($10 200 — 14 900) — на рівні Renault Logan. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.
Саме фахівці американського концерну розробляли новий Wuling Jianchen, адже General Motors володіє цим брендом. Примітно, що моделі Wuling вже доступні не лише в Китаї — їх вже почали експортувати, і деякі вже мають намір продавати в Європі. Jianchen може з'явитися в інших країнах під маркою Chevrolet.
Wuling Jianchen відрізняється стриманим гранованим дизайном із широкою хромованою решіткою радіатора. За свої гроші, автомобіль досить великий.
Розміри Wuling Jianchen:
- Довжина — 4785 мм
- Ширина — 1820 мм
- Висота — 1760 мм
- Колісна база — 2760 мм
Мінівен є семимісним, а об'єм його багажника зі складеними кріслами двох задніх рядів складає 1177 л. Також усередині — одразу 23 відсіки для дрібної поклажі.Важливо
На центральній панелі встановлено великий 10,25-дюймовий тачскрін. Базова комплектація Wuling Jianchen включає кондиціонер, 4 подушки безпеки та Bluetooth.
Автомобіль комплектують 1,5-літровим 147-сильним бензиновим турбодвигуном та безступінчастим варіатором. Середня витрата палива становить 7,2 л/100 км.
Раніше Фокус розповідав, що General Motors готуються випускати оригінальний електромобіль у ретро-стилі за $5-6 тисяч.