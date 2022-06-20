General Motors показали недорогий семимісний мінівен за ціною Renault Logan (фото)

Бюджетний мінівен Wuling Jianchen має місткий салон і великий багажник. Великий 4,8-метровий автомобіль витрачає лише 7,2 л бензину на 100 км.

У Китаї презентували новий Wuling Jianchen. Сімейний мінівен надходить у продаж за ціною від 68 800 до 99 800 юанів ($10 200 — 14 900) — на рівні Renault Logan. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

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[ + – ] Мінівен витрачає в середньому 7,2 л/100 км. Фото: General Motors

Саме фахівці американського концерну розробляли новий Wuling Jianchen, адже General Motors володіє цим брендом. Примітно, що моделі Wuling вже доступні не лише в Китаї — їх вже почали експортувати, і деякі вже мають намір продавати в Європі. Jianchen може з'явитися в інших країнах під маркою Chevrolet.

Wuling Jianchen відрізняється стриманим гранованим дизайном із широкою хромованою решіткою радіатора. За свої гроші, автомобіль досить великий.

[ + – ] У салоні встановлено 10,25-дюймовий дисплей Фото: General Motors

Розміри Wuling Jianchen:

Довжина — 4785 мм

Ширина — 1820 мм

Висота — 1760 мм

Колісна база — 2760 мм

[ + – ] У салоні передбачено 23 відсіки для дрібної поклажі. Фото: General Motors

Мінівен є семимісним, а об'єм його багажника зі складеними кріслами двох задніх рядів складає 1177 л. Також усередині — одразу 23 відсіки для дрібної поклажі.

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На центральній панелі встановлено великий 10,25-дюймовий тачскрін. Базова комплектація Wuling Jianchen включає кондиціонер, 4 подушки безпеки та Bluetooth.

[ + – ] Зі складеними задніми сидіннями об'єм багажника становить 1177 л. Фото: General Motors

Автомобіль комплектують 1,5-літровим 147-сильним бензиновим турбодвигуном та безступінчастим варіатором. Середня витрата палива становить 7,2 л/100 км.

Раніше Фокус розповідав, що General Motors готуються випускати оригінальний електромобіль у ретро-стилі за $5-6 тисяч.