Цена $21 000 и запас хода почти 500 км: Kia показала доступный семейный электрокар (видео)

В линейке Kia Carens 2025 появилась электрическая модификация. Внедорожный минивэн поступает в продажу по цене от 21 000 до 28 600 долларов.

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Новый Kia Carens Clavis EV (именно так назвали электрокар) презентовали в Индии, где будут выпускать минивэн. Его подробности раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Электромобиль Kia Carens Clavis EV предложили в двух модификациях:

Base — 135 л.с. и 225 Н∙м, батарея на 42 кВт∙ч, 9,5 с до 100 км/ч, максималка 166 км/ч, запас хода 404 км;

Long Range — 171 л.с. и 255 Н∙м, батарея на 51,4 кВт∙ч, 8,4 с до 100 км/ч, максималка 166 км/ч, запас хода 490 км.

Запас хода электрокара достигает 490 км Фото: Kia

Быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 39 минут, а обычная — 6-7 часов. Также есть функция двунаправленной зарядки — от авто можно питать электроприборы.

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Внешне электромобиль Kia Carens Clavis мало отличается от бензиновой или дизельной версий — ему лишь несколько изменили переднюю часть.

Дешевый электромобиль богато оснащен Фото: Kia

В салоне на передней панели установлены два 10,25-дюймовых экрана. Семейный минивэн Kia Carens предлагается в версиях на 6 и 7 мест, а объем его багажника составляет 216 л с тремя рядами кресел, 645 л — с двумя и 1164 л — с одним.

Комплектация Kia Carens Clavis EV расширена. Топовая версия модели получила панорамную крышу, климат-контроль, электропривод кресла водителя, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора, акустику Bose.

Модель предлагают в вариантах на 6 и 7 мест Фото: Kia

Также предусмотрен адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, контроля "слепых" зон и усталости водителя.

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