Новий Citroen C5 Aircross надходить у продаж: ціни та комплектації (фото)

На європейський ринок виходить новий Citroen C5 Aircross другого покоління. Кросовер доступний у гібридній та електричній модифікаціях.

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Кросовер почнуть поставляти покупцям із ЄС у вересні, проте його вже можна замовити і ціна Citroen C5 Aircross перестала бути секретом. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий Citroen C5 Aircross дебютує в 1,2-літровій 145-сильній версії із "м’якою" гібридною установкою (за ціною від 29 690 євро) та в 213-сильному електричному варіанті з батареєю на 73 кВт∙год і запасом ходу 570 км (від 40 290 євро).

Кросовер підріс у розмірах Фото: Citroen

Пізніше лінійку розширять 195-сильний плагін-гібрид та 230-сильна електрична модифікація з батареєю ємністю 98 кВт∙год, здатна проїхати 680 км без підзарядки.

Кросовер Citroen C5 Aircross змінився зовні та підріс до 4,65 м завдовжки. Він став просторішим, а об’єм його багажника складає 651-1668 л. Модель переїхала на платформу STLA Medium, яку також використовує новий Peugeot 3008, який нещодавно побував на тесті Фокусу.

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Базовий Citroen C5 Aircross YOU отримав безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, 13-дюймовий тачскрін, парктронік, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

Усі версії отримали 13-дюймовий тачскрін Фото: Citroen

Найдорожчий варіант Max (35 790 євро за гібрид та 46 290 євро за електрокар) додає матричні фари, камери кругового огляду, навігацію, електропривід дверей багажника та крісла водія, проєкцію.

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