Новий кросовер Mazda CX-5 2026: розкрито ціну та характеристики (фото)

Стала відома ціна Mazda CX-5 третього покоління на європейському ринку. Кросовер коштуватиме від 35 000 євро.

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Нова Mazda CX-5 почне надходити в продаж у Європі з кінця 2025 року. Вартість та характеристики моделі розкрили на сайті німецького представництва автовиробника.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Mazda

Нова Mazda CX-5, характеристики

На європейському ринку кросовер Mazda CX-5 2026 дебютує із 2,5-літровим 141-сильним двигуном e-Skyactiv G, доповненим "м’якою" гібридною установкою. Середня витрата пального становить 7,3 л/100 км із переднім приводом та 7,7 л на 100 км – із повним. Усі версії отримали 6-ступінчастий автомат.

Разом із тим, на інших ринках (за межами ЄС) залишиться знайомий 2,5-літровий двигун, віддача якого становить 187 к. с. та 251 Н∙м. Такий кросовер Mazda CX-5 не матиме гібридної установки, а тому буде дещо дешевшим. До речі, в Україні нова Mazda CX-5 очікується в 2026 році.

Mazda CX-5 отримала цифровий щиток приладів і великий тачскрін Фото: Mazda

На 2027 рік запланований дебют нового сімейства двигунів Skyactiv Z із покращеною термічною ефективністю та зниженою витратою пального.

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Як змінився кросовер Mazda CX-5

Нова Mazda CX-5 2026 зберігає знайомий дизайн, проте у нього дещо інакше "лице" із вигнутими фарами. До того ж, автомобіль підріс до 4689 мм у довжину та 1858 мм в ширину.

Збільшені розміри зробили кросовер Mazda CX-5 просторішим, а об’єм багажника виріс до 583-2019 л.

Об"єм багажника збільшено до 583-2019 л Фото: Mazda

Салон Mazda CX-5 2026 зазнав суттєвіших змін, адже модель отримала цифровий щиток приладів та великий (12,9 або 15,6 дюйма) тачскрін, а от фізичних перемикачів майже немає. Серед опцій – проєкція на лобове скло та акустика Bose із 12 динаміками.

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