Стильний дизайн і електрифікація: розсекречено новий Chevrolet Captiva 2025 (фото)

Опубліковано офіційні фото Chevrolet Captiva третього покоління. Недорогий кросовер кардинально зміниться і відтепер буде доступний виключно в електрифікованих версіях.

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Кросовер Chevrolet Captiva вийде на ринок у другому півріччі, причому спочатку його продажі стартують у країнах Латинської Америки. Про новинку розповіли на офіційному сайті концерну General Motors.

Кросовер підріс у розмірах, але втратив третій ряд крісел Фото: General Motors

Новий Chevrolet Captiva не є повністю самостійною моделлю – це експортна "глобальна" версія китайського Wuling Starlight S. Річ у тім, що бренд Wuling частково належить General Motors.

Новий Chevrolet Captiva 2025 стрімкіший та елегантніший, аніж попередники – має обтічний силует із вираженим "носом". Від побратима Wuling він відрізняється дизайном передньої частини з ширшою решіткою радіатора та чорною вставкою між фарами. Авто дещо підросло.

Chevrolet Captiva продаватимуть виключно в електрифікованих версіях Фото: General Motors

Розміри Chevrolet Captiva 2025:

довжина – 4745 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1690 мм;

колісна база – 2800 мм.

У салоні встановили невеликий цифровий щиток приладів та крупний 15,6-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю. Об’єм багажника становить 610-1768 л, а от третього ряду сидінь не буде навіть за доплату.

На передній панелі встановили два екрани Фото: General Motors

Комплектація Chevrolet Captiva буде доволі багатою – 18-дюймові диски, панорамний дах, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.

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Усі версії моделі будуть електрифікованими. Плагін-гібрид Chevrolet Captiva оснастять 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 106 к. с. та 204-сильним електромотором. Можна буде обрати батарею на 9,5 або 20 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 60 та 130 км, відповідно. Середня витрата пального – 5,5 л на 100 км.

Об"єм багажника складає 610-1768 л Фото: General Motors

Електромобіль Chevrolet Captiva також матиме 204-сильний мотор та отримає батарею ємністю 60 кВт∙год. Запас ходу складе приблизно 500 км.

До речі, нещодавно General Motors показали електрокросовер за $11 000 із запасом ходу 500 км.

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