Стильный дизайн и электрификация: рассекречен новый Chevrolet Captiva 2025 (фото)
Опубликованы официальные фото Chevrolet Captiva третьего поколения. Недорогой кроссовер кардинально изменится и отныне будет доступен исключительно в электрифицированных версиях.
Кроссовер Chevrolet Captiva выйдет на рынок во втором полугодии, причем сначала его продажи стартуют в странах Латинской Америки. О новинке рассказали на официальном сайте концерна General Motors.
Новый Chevrolet Captiva не является полностью самостоятельной моделью — это экспортная "глобальная" версия китайского Wuling Starlight S. Дело в том, что бренд Wuling частично принадлежит General Motors.
Новый Chevrolet Captiva 2025 стремительнее и элегантнее, чем предшественники — имеет обтекаемый силуэт с выраженным "носом". От собрата Wuling он отличается дизайном передней части с более широкой решеткой радиатора и черной вставкой между фарами. Авто несколько подросло.
Размеры Chevrolet Captiva 2025:
- длина — 4745 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1690 мм;
- колесная база — 2800 мм.
В салоне установили небольшой цифровой щиток приборов и крупный 15,6-дюймовый тачскрин, а передние кресла разделены высокой консолью. Объем багажника составляет 610-1768 л, а вот третьего ряда сидений не будет даже за доплату.
Комплектация Chevrolet Captiva будет довольно богатой — 18-дюймовые диски, панорамная крыша, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.Важно
Все версии модели будут электрифицированными. Плагин-гибрид Chevrolet Captiva оснастят 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 106 л. с. и 204-сильным электромотором. Можно будет выбрать батарею на 9,5 или 20 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 60 и 130 км, соответственно. Средний расход топлива — 5,5 л на 100 км.
Электромобиль Chevrolet Captiva также будет иметь 204-сильный мотор и получит батарею емкостью 60 кВт∙ч. Запас хода составит примерно 500 км.
Кстати, недавно General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода 500 км.
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