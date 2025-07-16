Новый кроссовер Mazda CX-5 2026: раскрыта цена и характеристики (фото)

Стала известна цена Mazda CX-5 третьего поколения на европейском рынке. Кроссовер будет стоить от 35 000 евро.

Related video

Новая Mazda CX-5 начнет поступать в продажу в Европе с конца 2025 года. Стоимость и характеристики модели раскрыли на сайте немецкого представительства автопроизводителя.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Mazda

Новая Mazda CX-5, характеристики

На европейском рынке кроссовер Mazda CX-5 2026 дебютирует с 2,5-литровым 141-сильным двигателем e-Skyactiv G, дополненным "мягкой" гибридной установкой. Средний расход топлива составляет 7,3 л/100 км с передним приводом и 7,7 л на 100 км — с полным. Все версии получили 6-ступенчатый автомат.

Вместе с тем, на других рынках (за пределами ЕС) останется знакомый 2,5-литровый двигатель, отдача которого составляет 187 л.с. и 251 Н∙м. Такой кроссовер Mazda CX-5 не будет иметь гибридной установки, а потому будет несколько дешевле. Кстати, в Украине новая Mazda CX-5 ожидается в 2026 году.

Mazda CX-5 получила цифровой щиток приборов и большой тачскрин Фото: Mazda

На 2027 год запланирован дебют нового семейства двигателей Skyactiv Z с улучшенной термической эффективностью и сниженным расходом топлива.

Важно

Свежий дизайн и экономичные моторы: раскрыты подробности самого дешевого кроссовера Mazda (фото)

Как изменился кроссовер Mazda CX-5

Новая Mazda CX-5 2026 сохраняет знакомый дизайн, однако у него несколько иное "лицо" с изогнутыми фарами. К тому же, автомобиль подрос до 4689 мм в длину и 1858 мм в ширину.

Увеличенные размеры сделали кроссовер Mazda CX-5 более просторным, а объем багажника вырос до 583-2019 л.

Объем багажника увеличен до 583-2019 л. Фото: Mazda

Салон Mazda CX-5 2026 претерпел существенные изменения, ведь модель получила цифровой щиток приборов и большой (12,9 или 15,6 дюйма) тачскрин, а вот физических переключателей почти нет. Среди опций — проекция на лобовое стекло и акустика Bose с 12 динамиками.

Ранее Фокус рассказывал о новом электрифицированном аналоге Mazda CX-5.

Также мы писали о новом кроссовере Chevrolet Captiva 2025.