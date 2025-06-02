Свежий дизайн и экономичные моторы: раскрыты подробности самого дешевого кроссовера Mazda (фото)
Mazda разрабатывает преемника модели CX-3. Недорогой компактный кроссовер станет более современным и получит экономичные двигатели.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Уже известно, что самый дешевый кроссовер Mazda назовут CX-20, то есть он будет компактнее Mazda CX-30. Производство модели наладят в Таиланде, в переоборудование которого вложили 150 миллионов долларов.
Первые изображения Mazda CX-20 уже опубликовали. Дизайн кроссовера станет более выразительным и стремительным, а отдельные его черты вроде изогнутых фар позаимствуют у старших моделей — премиальной Mazda CX-60 и новой CX-5 третьего поколения.
Салон CX-20 обещают сделать более современным, чем у предшественницы Mazda CX-3. Установят цифровую панель приборов и новую мультимедийную систему. Также улучшат материалы внутренней отделки и расширят перечень электронных "помощников".
Кроссовер Mazda CX-20 оснастят экономичными бензиновыми двигателями нового семейства Skyactiv-Z объемом 1,5 и 2,0 л с "мягкими" гибридными установками. Эти двигатели будут отличаться улучшенной термической эффективностью и увеличенным КПД, а также соответствовать экологическим нормам Евро-7.
Новая Mazda CX-20 по умолчанию будет переднеприводной, а полный привод предложат за доплату. Не исключено и появление плагин-гибридной модификации.
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