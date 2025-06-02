Свіжий дизайн і економічні мотори: розкрито подробиці найдешевшого кросовера Mazda (фото)

Mazda розробляє наступника моделі CX-3. Недорогий компактний кросовер стане сучаснішим та отримає економічні двигуни.

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Про це повідомляє сайт Carscoops.

Уже відомо, що найдешевший кросовер Mazda назвуть CX-20, тобто він буде компактнішим за Mazda CX-30. Виробництво моделі налагодять у Таїланді, в переобладнання якого вклали 150 мільйонів доларів.

Перші тизери Mazda CX-20 вже потрапили в мережу Фото: carscoops.com

Перші зображення Mazda CX-20 вже опублікували. Дизайн кросовера стане виразнішим та стрімкішим, а окремі його риси на кшталт вигнутих фар запозичать у старших моделей – преміальної Mazda CX-60 та нової CX-5 третього покоління.

Салон CX-20 обіцяють зробити сучаснішим, аніж у попередниці Mazda CX-3. Встановлять цифрову панель приладів та нову мультимедійну систему. Також покращать матеріали внутрішнього оздоблення і розширять перелік електронних "помічників".

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Кросовер Mazda CX-20 оснастять економічними бензиновими двигунами нового сімейства Skyactiv-Z об’ємом 1,5 та 2,0 л із "м’якими" гібридними установками. Ці двигуни вирізнятимуться покращеною термічною ефективністю та збільшеним ККД, а також відповідатимуть екологічним нормам Євро-7.

Кросовер отримає двигуни нового покоління Фото: carscoops.com

Нова Mazda CX-20 за замовчуванням буде передньопривідною, а повний привід запропонують за доплату. Не виключена і поява плагін-гібридної модифікації.

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