Доступна альтернатива Outlander: дебютував сімейний кросовер Mitsubishi за $30 000 (відео)
Презентовано новий Mitsubishi Destinator. Бюджетний семимісний кросовер отримав економічний турбомотор та підготовлений до поганих доріг.
Кросовер Mitsubishi Destinator покажуть публіці 23 липня на автошоу в Індонезії і після цього стартують його продажі за ціною до 30 000 доларів. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Mitsubishi.
Новий Mitsubishi Destinator – старший брат бюджетної моделі Xforce – використовує подовжену її платформу. Кросовер є дешевою альтернативою Mitsubishi Outlander, адже має схожі розміри.Важливо
Габарити Mitsubishi Destinator 2025:
- довжина — 4680 мм;
- ширина — 1840 мм;
- висота — 1780 мм;
- колісна база — 2815 мм.
Сімейний кросовер Mitsubishi Destinator вирізняється брутальним дизайном із високим капотом та рельєфними боковинами. Широка решітка радіатора поєднується з Т-подібними діодними фарами. Усі версії моделі оснащені 18-дюймовими дисками.
У салоні встановили 8-дюймовий цифровий щиток приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін. На всіх трьох рядах крісел є підсклянники, USB-порти та відділення для дрібних речей.
Комплектація Mitsubishi Destinator включає безключовий доступ, діодне підсвічування (з 64 різними кольорами), панорамний дах, двозонний клімат-контроль, акустику Yamaha, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та моніторингу "сліпих" зон.
Новий кросовер Mitsubishi Destinator отримав 1,5-літровий 163-сильний турбомотор від моделі Eclipse Cross. У парі з ним працює варіатор.
Сімейний кросовер Mitsubishi доступний лише з переднім приводом, проте має систему контролю тяги AYC та режими їзди для гравію, болота та мокрої дороги. У нього високий (214 мм) кліренс, а підвіска посилена для поганих доріг.
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