Доступна альтернатива Outlander: дебютував сімейний кросовер Mitsubishi за $30 000 (відео)

Презентовано новий Mitsubishi Destinator. Бюджетний семимісний кросовер отримав економічний турбомотор та підготовлений до поганих доріг.

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Кросовер Mitsubishi Destinator покажуть публіці 23 липня на автошоу в Індонезії і після цього стартують його продажі за ціною до 30 000 доларів. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Mitsubishi.

Новий Mitsubishi Destinator – старший брат бюджетної моделі Xforce – використовує подовжену її платформу. Кросовер є дешевою альтернативою Mitsubishi Outlander, адже має схожі розміри.

Важливо

Сімейний експрес: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander

Габарити Mitsubishi Destinator 2025:

довжина — 4680 мм;

ширина — 1840 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 2815 мм.

Авто вирізняється агресивним дизайном Фото: Mitsubishi

Сімейний кросовер Mitsubishi Destinator вирізняється брутальним дизайном із високим капотом та рельєфними боковинами. Широка решітка радіатора поєднується з Т-подібними діодними фарами. Усі версії моделі оснащені 18-дюймовими дисками.

Кросовер стане дешевшим аналогом Mitsubishi Outlander Фото: Mitsubishi

У салоні встановили 8-дюймовий цифровий щиток приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін. На всіх трьох рядах крісел є підсклянники, USB-порти та відділення для дрібних речей.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Mitsubishi

Комплектація Mitsubishi Destinator включає безключовий доступ, діодне підсвічування (з 64 різними кольорами), панорамний дах, двозонний клімат-контроль, акустику Yamaha, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та моніторингу "сліпих" зон.

Новий кросовер Mitsubishi Destinator отримав 1,5-літровий 163-сильний турбомотор від моделі Eclipse Cross. У парі з ним працює варіатор.

Кросовер має просторий семимісний салон Фото: Mitsubishi

Сімейний кросовер Mitsubishi доступний лише з переднім приводом, проте має систему контролю тяги AYC та режими їзди для гравію, болота та мокрої дороги. У нього високий (214 мм) кліренс, а підвіска посилена для поганих доріг.

До речі, нещодавно на європейських дорогах помітили новий Mitsubishi Pajero Sport.

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