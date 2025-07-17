Доступная альтернатива Outlander: дебютировал семейный кроссовер Mitsubishi за $30 000 (видео)

Презентован новый Mitsubishi Destinator. Бюджетный семиместный кроссовер получил экономичный турбомотор и подготовлен к плохим дорогам.

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Кроссовер Mitsubishi Destinator покажут публике 23 июля на автошоу в Индонезии и после этого стартуют его продажи по цене до 30 000 долларов. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Mitsubishi.

Новый Mitsubishi Destinator — старший брат бюджетной модели Xforce — использует удлиненную ее платформу. Кроссовер является дешевой альтернативой Mitsubishi Outlander, ведь имеет схожие размеры.

Важно

Семейный экспресс: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander

Габариты Mitsubishi Destinator 2025:

длина — 4680 мм;

ширина — 1840 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 2815 мм.

Авто отличается агрессивным дизайном Фото: Mitsubishi

Семейный кроссовер Mitsubishi Destinator отличается брутальным дизайном с высоким капотом и рельефными боковинами. Широкая решетка радиатора сочетается с Т-образными диодными фарами. Все версии модели оснащены 18-дюймовыми дисками.

Кроссовер станет более дешевым аналогом Mitsubishi Outlander Фото: Mitsubishi

В салоне установили 8-дюймовый цифровой щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. На всех трех рядах кресел есть подстаканники и отделения для мелких вещей.

На передней панели установили два экрана Фото: Mitsubishi

Комплектация Mitsubishi Destinator включает бесключевой доступ, диодную подсветку (с 64 различными цветами), панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, акустику Yamaha, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и мониторинга "слепых" зон.

Новый кроссовер Mitsubishi Destinator получил 1,5-литровый 163-сильный турбомотор от модели Eclipse Cross. В паре с ним работает вариатор.

Кроссовер имеет просторный семиместный салон Фото: Mitsubishi

Семейный кроссовер Mitsubishi доступен только с передним приводом, однако имеет систему контроля тяги AYC и режимы езды для гравия, болота и мокрой дороги. У него высокий (214 мм) клиренс, а подвеска усилена для плохих дорог.

Кстати, недавно на европейских дорогах заметили новый Mitsubishi Pajero Sport.

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