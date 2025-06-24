Mitsubishi выпустила на рынок недорогой кроссовер с расходом 4,5 л на 100 км (фото)

Линейку европейского Mitsubishi ASX 2025 пополнила новая гибридная модификация HEV. Кроссовер стал мощнее и экономичнее.

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Новый Mitsubishi ASX HEV поступает в продажу на европейском рынке по цене от 31 990 евро. Об этом сообщается на сайте L'Argus.

Как известно, кроссовер Mitsubishi ASX второго поколения не является самостоятельной моделью — это несколько видоизмененный собрат Renault Captur. Поскольку недавно французский кроссовер недавно получил новую гибридную установку, то теперь она появилась и под капотом ASX.

Кроссовер расходует 4,5 л на 100 км Фото: Mitsubishi

Гибрид Mitsubishi ASX оснащен 1,8-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Суммарная отдача составляет 160 л. с. и 265 Н∙м.

Кроссовер Mitsubishi ASX HEV способен разогнаться до 100 км/ч за 9 с и развить 180 км/ч. Средний расход топлива составляет 4,5 л на 100 км. Также батарея на 1,4 кВт∙ч позволяет проехать несколько километров на электротяге. Уровень выбросов СО2 снизился до 100 г/км.

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Новый Mitsubishi ASX HEV несколько дороже гибрида Renault Captur, однако и богаче оснащен. Базовая комплектация включает бесключевой доступ, цифровую панель приборов 10,4-дюймовый тачскрин, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру, набор систем безопасности.

Гибридный кроссовер богато оснащен Фото: Mitsubishi

Топовая версия за 38 690 евро добавляет панорамную крышу, подогрев сидений и руля, беспроводную зарядку смартфонов и акустика Harman Kardon с 9 динамиками.

Кстати, недавно в Украине появился полноприводный гибрид Jeep для бездорожья.

Также Фокус рассказывал о "супергибриде" Geely с расходом 2,7 л на 100 км.