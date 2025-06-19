Geely представила "супергибрид" за $14 000 с расходом 2,7 л на 100 км (фото)
В Китае презентовали новый Geely Galaxy A7. Электрифицированный семейный седан имеет запас хода 2100 км.
Седан Geely Galaxy A7 вскоре поступит в продажу в Китае по цене от 100 000 до 130 000 юаней ($14 000 — 18 200), а позже стартует экспорт модели. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Geely Galaxy A7 EM-i (таково полное название авто) — модель D-класса с обтекаемым дизайном. У него плавные обводы и изогнутая крыша, а фары и фонари соединены диодными полосами.
Седан является первой моделью на новой платформе GEA. В линейке марки он занимает нишу между дешевым Geely Galaxy L6 и флагманом Starshine 8.
Размеры Geely Galaxy A7 EM-i:
- длина — 4918 мм;
- ширина — 1905 мм;
- высота — 1495 мм;
- колесная база — 2845 мм.
В салоне Geely Galaxy A7 установлен 12,3-дюймовый цифровой щиток приборов и 15,4-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Заднее сиденье имеет регулируемый угол наклона спинки. Объем багажника составляет 535-988 л.
В топовой версии передние кресла получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть 19-дюймовые диски, панорамная крыша и акустика с 16 динамиками.Важно
Новый Geely Galaxy A7 EM-i называют "супергибридом". Он оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, которые вместе развивают 238 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.
Расход топлива в комбинированном цикле составляет 2,67 л/100 км. На выбор доступны три батареи — на 8,5, 18,4 или 19 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет от 55 до 120 км. Топовая версия способна проехать на бензине и электротяге 2100 км.
Между прочим, недавно дебютировал электрифицированный пикап Geely за $19 000 с запасом хода 1000 км.
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