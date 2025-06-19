Geely представила "супергібрид" за $14 000 із витратою 2,7 л на 100 км (фото)

У Китаї презентували новий Geely Galaxy A7. Електрифікований сімейний седан має запас ходу 2100 км.

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Седан Geely Galaxy A7 невдовзі надійде в продаж у Китаї за ціною від 100 000 до 130 000 юанів ($14 000 – 18 200), а пізніше стартує експорт моделі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Geely Galaxy A7 EM-i (така повна назва авто) — модель D-класу з обтічним дизайном. У нього плавні обводи і вигнутий дах, а фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: Geely

Седан є першою моделлю на новій платформі GEA. У лінійці марки він займає нішу між дешевим Geely Galaxy L6 та флагманом Starshine 8.

Розміри Geely Galaxy A7 EM-i:

довжина – 4918 мм;

ширина – 1905 мм;

висота – 1495 мм;

колісна база – 2845 мм.

Запас ходу Geely Galaxy A7 EM-i становить 2100 км Фото: Geely

У салоні Geely Galaxy A7 встановлено 12,3-дюймовий цифровий щиток приладів та 15,4-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Заднє сидіння має регульований кут нахилу спинки. Об’єм багажника становить 535-988 л.

У салоні встановили портретний тачскрін Фото: Geely

У топовій версії передні крісла отримали електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Також є 19-дюймові диски, панорамний дах та акустика з 16 динаміками.

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Новий Geely Galaxy A7 EM-i називають "супергібридом". Він оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором, які разом розвивають 238 к. с. Розгін до 100 км/год займає 7,1 с, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

Передні сидіння отримали електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж Фото: CarNewsChina

Витрата пального в комбінованому циклі становить 2,67 л/100 км. На вибір доступні три батареї – на 8,5, 18,4 або 19 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить від 55 до 120 км. Топова версія здатна проїхати на бензині та електротязі 2100 км.

Між іншим, нещодавно дебютував електрифікований пікап Geely за $19 000 із запасом ходу 1000 км.

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