Понад 450 сил: представлено найпотужніший Toyota Land Cruiser в історії (фото)

Toyota Land Cruiser 300 вперше отримав гібридну модифікацію. Позашляховик став найпотужнішим варіантом за всю історію моделі.

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Гібрид Toyota Land Cruiser 2025 презентували в ОАЕ і там він уже доступний для замовлення за ціною від 389 900 до 409 900 дирхамів ($106 200 – 111 600). Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

3,4-літровий бензиновий V6 твін-турбо доповнили електромотором Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 300 отримав гібридну установку від преміального побратима Lexus LX. 3,4-літровий бензиновий V6 твін-турбо працює в парі з електромотором. Сумарна віддача становить 457 к. с. та 790 Н∙м.

Гібрид Toyota Land Cruiser 300 не лише потужний, але й витрачає в середньому 10,9 л на 100 км тоді, як у 3,4-літрової бензинової версії цей показник становить 12,1 л/100 км. Також можна буксирувати 3,6-тонний причіп і підзаряджати від авто електроприлади в режимі інвертора.

Гібрид здатен форсувати броди глибиною до 70 см Фото: Toyota

Позашляховик зберіг 10-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід зі знижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. Гібридну установку захистили від ударів та вологи, тому Toyota Land Cruiser 300, як і раніше, може долати броди глибиною 70 см.

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Утім, через батарею об’єм бензобака зменшили з 80 до 68 л, став дещо меншим і багажник. Також позашляховик поважчав на 100 кг.

У салоні встановили цифрову панель приладів Фото: Toyota

Відрізнити новий Toyota Land Cruiser 300 у гібридному виконанні можна за зміненими бамперами. Салон ідентичний інтер’єру оновленої моделі 2025 року, тобто там встановлені цифровий щиток приладів і збільшений тачскрін.

Раніше Фокус розповідав про кросовер Subaru за $14 000 із гібридною установкою Toyota. Він багато оснащений і витрачає лише 3,5 л на 100 км.

Також ми писали про потужний кросовер Suzuki на базі Toyota RAV4.