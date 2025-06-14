Более 450 сил: представлен самый мощный Toyota Land Cruiser в истории (фото)

Toyota Land Cruiser 300 впервые получил гибридную модификацию. Внедорожник стал самым мощным вариантом за всю историю модели.

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Гибрид Toyota Land Cruiser 2025 презентовали в ОАЭ и там он уже доступен для заказа по цене от 389 900 до 409 900 дирхамов ($106 200 — 111 600). Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

3,4-литровый бензиновый V6 твин-турбо дополнили электромотором Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 300 получил гибридную установку от премиального собрата Lexus LX. 3,4-литровый бензиновый V6 твин-турбо работает в паре с электромотором. Суммарная отдача составляет 457 л. с. и 790 Н∙м.

Гибрид Toyota Land Cruiser 300 не только мощный, но и расходует в среднем 10,9 л на 100 км тогда, как у 3,4-литровой бензиновой версии этот показатель составляет 12,1 л/100 км. Также можно буксировать 3,6-тонный прицеп и подзаряжать от авто электроприборы в режиме инвертора.

Гибрид способен форсировать броды глубиной до 70 см Фото: Toyota

Внедорожник сохранил 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Гибридную установку защитили от ударов и влаги, поэтому Toyota Land Cruiser 300 по-прежнему может преодолевать броды глубиной 70 см.

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Впрочем, из-за батареи объем бензобака уменьшили с 80 до 68 л, стал несколько меньше и багажник. Также внедорожник потяжелел на 100 кг.

В салоне установили цифровую панель приборов Фото: Toyota

Отличить новый Toyota Land Cruiser 300 в гибридном исполнении можно по измененным бамперам. Салон идентичен интерьеру обновленной модели 2025 года, то есть там установлены цифровой щиток приборов и увеличенный тачскрин.

Ранее Фокус рассказывал о кроссовере Subaru за $14 000 с гибридной установкой Toyota. Он богато оснащен и расходует всего 3,5 л на 100 км.

Также мы писали о мощном кроссовере Suzuki на базе Toyota RAV4.