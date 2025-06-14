Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Более 450 сил: представлен самый мощный Toyota Land Cruiser в истории (фото)

Toyota LC300, Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser, новый Toyota Land Cruiser, Гибрид Toyota Land Cruiser
Фото: Toyota | Toyota Land Cruiser 300 получил 457-сильную гибридную установку

Toyota Land Cruiser 300 впервые получил гибридную модификацию. Внедорожник стал самым мощным вариантом за всю историю модели.

Related video

Гибрид Toyota Land Cruiser 2025 презентовали в ОАЭ и там он уже доступен для заказа по цене от 389 900 до 409 900 дирхамов ($106 200 — 111 600). Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

гибрид тойота ленд крузер, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, новый Toyota Land Cruiser, Гибрид Toyota Land Cruiser Fullscreen
3,4-литровый бензиновый V6 твин-турбо дополнили электромотором
Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 300 получил гибридную установку от премиального собрата Lexus LX. 3,4-литровый бензиновый V6 твин-турбо работает в паре с электромотором. Суммарная отдача составляет 457 л. с. и 790 Н∙м.

Гибрид Toyota Land Cruiser 300 не только мощный, но и расходует в среднем 10,9 л на 100 км тогда, как у 3,4-литровой бензиновой версии этот показатель составляет 12,1 л/100 км. Также можно буксировать 3,6-тонный прицеп и подзаряжать от авто электроприборы в режиме инвертора.

тойота ленд крузер 300, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, новый Toyota Land Cruiser, Гибрид Toyota Land Cruiser Fullscreen
Гибрид способен форсировать броды глубиной до 70 см
Фото: Toyota

Внедорожник сохранил 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Гибридную установку защитили от ударов и влаги, поэтому Toyota Land Cruiser 300 по-прежнему может преодолевать броды глубиной 70 см.

Важно
Футуристический и экономичный: тест-драйв нового кроссовера Hyundai Kona Hybrid
Футуристический и экономичный: тест-драйв нового кроссовера Hyundai Kona Hybrid

Впрочем, из-за батареи объем бензобака уменьшили с 80 до 68 л, стал несколько меньше и багажник. Также внедорожник потяжелел на 100 кг.

Салон Toyota LC300, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, новый Toyota Land Cruiser, Гибрид Toyota Land Cruiser Fullscreen
В салоне установили цифровую панель приборов
Фото: Toyota

Отличить новый Toyota Land Cruiser 300 в гибридном исполнении можно по измененным бамперам. Салон идентичен интерьеру обновленной модели 2025 года, то есть там установлены цифровой щиток приборов и увеличенный тачскрин.

Ранее Фокус рассказывал о кроссовере Subaru за $14 000 с гибридной установкой Toyota. Он богато оснащен и расходует всего 3,5 л на 100 км.

Также мы писали о мощном кроссовере Suzuki на базе Toyota RAV4.