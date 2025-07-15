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Новый Mitsubishi Pajero Sport 2026 заметили во время тестов (фото)

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Новый Mitsubishi Pajero Sport проходит финальные испытания | Фото: autoevolution.com

В интернет попали фото Mitsubishi Pajero Sport следующего поколения. Рамный внедорожник проходит финальные тесты и вскоре дебютирует.

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Новый Mitsubishi Pajero Sport должны презентовать в конце 2025 или в начале 2026 года. Фото с тестов внедорожника опубликовал сайт Autoevolution.

Испытания Mitsubishi Pajero Sport проходят в одной из стран южной Европы — это намекает, что модель будет продаваться и на европейском рынке.

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Передняя часть выдержана в стилистике нового Mitsubishi L200
Фото: autoevolution.com

Прототип Mitsubishi Pajero Sport оклеили камуфляжной пленкой, однако детали его дизайна все же можно разглядеть. Он станет более угловатым, а передняя часть с крупной решеткой радиатора и диодными фарами выдержана в духе родственного Mitsubishi L200, который недавно побывал на тесте Фокуса.

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Именно у нового Mitsubishi L200 позаимствуют и усиленную раму для Pajero Sport. По аналогии с собратом в салоне улучшат отделку и установят увеличенный центральный дисплей.

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Дизайн стал более угловатым
Фото: autoevolution.com

Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero Sport 2026 получит и более мощный 2,4-литровый турбодизель на 204 л. с. Конечно же, он сохранит неразрезной задний мост, полный привод с понижающей передачей и блокировку дифференциалов.

Между прочим, недавно в Киеве заметили брутальный китайский внедорожник BYD мощностью более 1000 сил.

Также Фокус рассказывал о дешевом рамном внедорожнике Toyota.