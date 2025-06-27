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Маленький Prado: раскрыты подробности самого дешевого внедорожника Toyota (фото)

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ
Фото: BestCarWeb | Toyota Land Cruiser FJ напоминает старшего брата Prado

Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser FJ. Дешевый рамный внедорожник выйдет на рынок в 2026 году в бензиновой и дизельной версиях.

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Toyota Land Cruiser FJ не только внешне будет напоминать старшего брата Prado 250, но и позаимствует у него силовые агрегаты. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ за $30 000 Fullscreen
Внедорожник достигает 4,5 м в длину
Фото: BestCarWeb

Как известно, дизайн Toyota Land Cruiser FJ уже не является секретом, ведь в интернет попали патентные изображения внедорожника и фото его интерьера. Авто отличается классическим рубленым дизайном. В его основе лежит рамная платформа бюджетного пикапа Toyota Hilux Champ.

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Размеры Toyota Land Cruiser FJ:

  • длина — 4500 мм;
  • ширина — 1830 мм;
  • высота — 1850 мм;
  • колесная база — 2750 мм;
  • клиренс — 210 мм;
  • масса — 1800 кг.
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ Fullscreen
Внедорожник предложат в бензиновой и дизельной версиях
Фото: BestCarWeb

В салоне также преобладают грани. Внедорожник получил цифровую панель приборов и большой сенсорный дисплей.

Отмечается, что со старта авто получит двигатели от Toyota Land Cruiser Prado. 2,7-литровая бензиновая четверка на 166 л.с. будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП, а 2,8-литровый 204-сильный турбодизель — с 8-ступенчатой.

Салон нового Toyota Land Cruiser FJ Fullscreen
В салоне установят два экрана
Фото: BestCarWeb

Позже может появиться гибрид Toyota Land Cruiser FJ. Все версии будут иметь полный привод с межосевым дифференциалом типа Torsen и понижающей передачей. Авто сможет преодолевать броды глубиной до 70 см. Ориентировочная стартовая цена Toyota Land Cruiser FJ составит 30-33 тыс. долларов.

Между прочим, недавно Toyota Land Cruiser Prado получил оригинальную грузовую версию.

Также Фокус рассказывал о самом большом внедорожнике Toyota.