Маленький Prado: раскрыты подробности самого дешевого внедорожника Toyota (фото)

Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser FJ. Дешевый рамный внедорожник выйдет на рынок в 2026 году в бензиновой и дизельной версиях.

Related video

Toyota Land Cruiser FJ не только внешне будет напоминать старшего брата Prado 250, но и позаимствует у него силовые агрегаты. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Внедорожник достигает 4,5 м в длину Фото: BestCarWeb

Как известно, дизайн Toyota Land Cruiser FJ уже не является секретом, ведь в интернет попали патентные изображения внедорожника и фото его интерьера. Авто отличается классическим рубленым дизайном. В его основе лежит рамная платформа бюджетного пикапа Toyota Hilux Champ.

Важно

Флагманский кроссовер Toyota за $200 000 научился тонировать окна за секунду (видео)

Размеры Toyota Land Cruiser FJ:

длина — 4500 мм;

ширина — 1830 мм;

высота — 1850 мм;

колесная база — 2750 мм;

клиренс — 210 мм;

масса — 1800 кг.

Внедорожник предложат в бензиновой и дизельной версиях Фото: BestCarWeb

В салоне также преобладают грани. Внедорожник получил цифровую панель приборов и большой сенсорный дисплей.

Отмечается, что со старта авто получит двигатели от Toyota Land Cruiser Prado. 2,7-литровая бензиновая четверка на 166 л.с. будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП, а 2,8-литровый 204-сильный турбодизель — с 8-ступенчатой.

В салоне установят два экрана Фото: BestCarWeb

Позже может появиться гибрид Toyota Land Cruiser FJ. Все версии будут иметь полный привод с межосевым дифференциалом типа Torsen и понижающей передачей. Авто сможет преодолевать броды глубиной до 70 см. Ориентировочная стартовая цена Toyota Land Cruiser FJ составит 30-33 тыс. долларов.

Между прочим, недавно Toyota Land Cruiser Prado получил оригинальную грузовую версию.

Также Фокус рассказывал о самом большом внедорожнике Toyota.