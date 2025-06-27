Флагманский кроссовер Toyota за $200 000 научился тонировать окна за секунду (видео)

Кроссовер Toyota Century SUV получил интересную функцию. В представительском авто можно за секунду сменить тонировку стекол.

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Новая технология станет доступной для Toyota Century 2026 модельного года, который начнут продавать осенью. Цена кроссовера составляет 200 000 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Изменить тонировку окон можно, нажав кнопку на задней двери. Доступны три степени тонировки, причем в третьем положении стекло становится матовым и через него ничего не видно.

Toyota Century стоит примерно 200 000 долларов Фото: Toyota

Таким образом новая функция призвана защитить не только от ультрафиолетовых лучей, но и от посторонних глаз. Стоимость такой опции составляет 13 600 долларов.

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Технология Toyota довольно несложная. Между двумя слоями стекла разместили специальную пленку, которая меняет свою прозрачность под действием электрического тока. Стоит отметить, что переменная степень тонировки ранее применялась для панорамной крыши в моделях Mercedes-Benz, Audi, Lexus и других производителей, но на боковых окнах она появилась впервые.

Доступны три степени тонировки

Кроме того, Toyota Century SUV 2026 получил раскладные задние сиденья, которые позволяют путешествовать лежа.

Задние сиденья можно разложить Фото: Toyota

Как известно, Toyota Century SUV — самый большой и дорогой кроссовер японской марки. 5,2-метровое авто имеет дорогой кожаный салон и оснащено 406-сильной гибридной установкой.

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