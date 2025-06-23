Самый странный Prado: Toyota представила фургон-внедорожник с большим багажником (фото)

Новый Toyota Land Cruiser Prado получил нестандартную версию Commercial. Рамный внедорожник превратили в фургон.

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Коммерческий Toyota Land Cruiser Prado презентовали в Великобритании и именно там он поступит в продажу с сентября по цене от 52 729 фунтов стерлингов ($70 600). О новинке рассказали на официальном сайте Toyota.

Внешне фургон Toyota Land Cruiser Commercial почти не отличается от стандартного внедорожника. Впрочем, если присмотреться, то видно, что его задние окна заменены пластиковыми панелями.

Задние окна заменили пластиковыми панелями Фото: Toyota

В салоне убрали задние сиденья и обустроили большой грузовой отсек объемом 2000 литров. Его пол прикрыли гофрированной железной пластиной, а от водителя его отделяет решетка.

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Утилитарная коммерческая модель довольно богато оснащена Комплектация Toyota Land Cruiser Commercial включает 18-дюймовые диски, камеру с 9-дюймрвим дисплеем, электроприводы кресла водителя и двери багажника, подогрев сидений и руля.

Объем багажного отсека составляет 2000 л Фото: Toyota

Новый Toyota Land Cruiser Commercial будут комплектовать исключительно 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. с. и 500 Н∙м. Впрочем, вместе со стандартным вариантом предложат и "мягкий" гибрид с установкой на 16 л. с. и 65 Н∙м (она с осени станет доступной и для стандартного Toyota Prado). Обе версии могут буксировать 3,5-тонный прицеп.

Фургон богато оснащен Фото: Toyota

Фургон Toyota Land Cruiser Prado сохранил 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей. Он отличается неплохими внедорожными качествами и способен преодолевать броды глубиной до 700 мм.

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