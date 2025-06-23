Самый странный Prado: Toyota представила фургон-внедорожник с большим багажником (фото)
Новый Toyota Land Cruiser Prado получил нестандартную версию Commercial. Рамный внедорожник превратили в фургон.
Коммерческий Toyota Land Cruiser Prado презентовали в Великобритании и именно там он поступит в продажу с сентября по цене от 52 729 фунтов стерлингов ($70 600). О новинке рассказали на официальном сайте Toyota.
Внешне фургон Toyota Land Cruiser Commercial почти не отличается от стандартного внедорожника. Впрочем, если присмотреться, то видно, что его задние окна заменены пластиковыми панелями.
В салоне убрали задние сиденья и обустроили большой грузовой отсек объемом 2000 литров. Его пол прикрыли гофрированной железной пластиной, а от водителя его отделяет решетка.Важно
Утилитарная коммерческая модель довольно богато оснащена Комплектация Toyota Land Cruiser Commercial включает 18-дюймовые диски, камеру с 9-дюймрвим дисплеем, электроприводы кресла водителя и двери багажника, подогрев сидений и руля.
Новый Toyota Land Cruiser Commercial будут комплектовать исключительно 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. с. и 500 Н∙м. Впрочем, вместе со стандартным вариантом предложат и "мягкий" гибрид с установкой на 16 л. с. и 65 Н∙м (она с осени станет доступной и для стандартного Toyota Prado). Обе версии могут буксировать 3,5-тонный прицеп.
Фургон Toyota Land Cruiser Prado сохранил 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей. Он отличается неплохими внедорожными качествами и способен преодолевать броды глубиной до 700 мм.
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