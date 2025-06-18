Без окон, без дверей: представлен самый доступный электрокар Honda (фото, видео)

На выставке Eurobike 2025 во Франкфурте-на-Майне дебютирует новая Honda Fastport eQuad. Это самый дешевый электромобиль японской марки.

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Формально из-за небольшого веса коммерческий электрокар Honda Fastport eQuad считается не автомобилем, а грузовым квадроциклом. Он является первой моделью от нового подразделения Fastport и предназначен, в первую очередь, для служб доставки. Его подробности раскрыли на официальном сайте Honda.

Новая Honda Fastport eQuad — одноместный четырехколесный фургон с грузовым отсеком. В его кабине нет дверей, а за лобовое стекло и прозрачную крышу нужно доплатить. В основе Fastport eQuad лежит трубчатый каркас.

Honda Fastport eQuad предлагают в версиях с грузоподъемностью 145 и 295 кг Фото: Honda

Электромобиль Honda Fastport eQuad предложат в двух вариантах — 3,4-метровом Small и 3,65-метровом Large. Грузоподъемность составляет 145 и 295 кг, соответственно. Доступ в грузовой отсек происходит благодаря сдвижным боковым и задней панелям.

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В салоне установлены велосипедные руль и кресло, а также планшет, который выполняет роль панели приборов и экрана мультимедиа. За доплату предлагают доступ к интернету — это позволит службам доставки контролировать свой парк электрических Honda. Также можно выбрать дизайн колес.

В кабине установлен планшет Фото: Honda

Новая Honda Fastport eQuad способна развить 20 км/ч и проехать 37 км без подзарядки. Кроме того, имеется педальный привод. Электрокар получил полноценную автомобильную подвеску, которая обеспечивает должный комфорт езды.

Производство Honda Fastport eQuad наладят на предприятии в штате Огайо (США), где ранее выпускали суперкар Acura NSX. Дешевый электрокар Honda будет продаваться в Европе и Северной Америке.

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