Без вікон, без дверей: представлено найдоступніший електрокар Honda (фото, відео)

На виставці Eurobike 2025 у Франкфурті-на-Майні дебютує нова Honda Fastport eQuad. Це найдешевший електромобіль японської марки.

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Формально через невелику вагу комерційний електрокар Honda Fastport eQuad вважається не автомобілем, а вантажним квадроциклом. Він є першою моделлю від нового підрозділу Fastport і призначений, передусім, для служб доставки. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Honda.

Нова Honda Fastport eQuad – одномісний чотириколісний фургон із вантажним відсіком. У його кабіні немає дверей, а за лобове скло та прозорий дах потрібно доплатити. В основі Fastport eQuad лежить трубчастий каркас.

Honda Fastport eQuad пропонують у версіях із вантажопідйомністю 145 та 295 кг Фото: Honda

Електромобіль Honda Fastport eQuad запропонують у двох варіантах – 3,4-метровому Small та 3,65-метровому Large. Вантажопідйомність становить 145 та 295 кг, відповідно. Доступ у вантажний відсік відбувається завдяки зсувним бічним та задній панелям.

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У салоні встановлено велосипедні кермо та крісло, а також планшет, який виконує роль панелі приладів та екрану мультимедіа. За доплату пропонують доступ до інтернету – це дозволить службам доставки контролювати свій парк електричних Honda. Також можна обрати дизайн коліс.

У кабіні встановлено планшет Фото: Honda

Нова Honda Fastport eQuad здатна розвинути 20 км/год та проїхати 37 км без підзарядки. Крім того, є педальний привід. Електрокар отримав повноцінну автомобільну підвіску, яка забезпечує належний комфорт їзди.

Виробництво Honda Fastport eQuad налагодять на підприємстві в штаті Огайо (США), де раніше випускали суперкар Acura NSX. Дешевий електрокар Honda продаватимуть у Європі та Північній Америці.

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