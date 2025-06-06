У Японії випустили дешевий гібрид Honda та класичного Jeep Cherokee (фото)

Недорогий кросовер Honda WR-V перетворили на клон Jeep Cherokee 80-х. Оригінальне авто випускатимуть у Японії.

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Про це повідомляється на сайті компанії DAMD.

Кросоверу збільшили кліренс та встановили позашляхові шини

Саме це ательє виконало оригінальний тюнінг Honda WR-V. Нестандартний концепт показали торік на автошоу в Токіо, а тепер все ж вирішили зробити серійним. Нестандартний проєкт назвали Damd WR-V Reverb.

Компактний кросовер Honda WR-V отримав нову передню частину із квадратними фарами, "зубастою" решіткою радіатора та агресивнішим бампером. Також замінили капот. Авто стало схожим на класичний Jeep Cherokee XJ.

Салон кросовера обшили картатою тканиною

Салон Honda WR-V обшили картатою тканиною, яка була популярною у 80-х роках. Примітно, що два авто схожі за розмірами – сягають приблизно 4,3 м завдовжки.

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Технічна "начинка" авто не змінилася. Нова Honda WR-V оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 к. с. та варіатором. Клон Jeep Cherokee XJ залишився передньопривідним, проте йому збільшили кліренс на 35 мм та встановили позашляхові шини BF Goodrich.

За доплату боковини оздоблять деревом

Тюнінг Honda WR-V обійдеться в 327 800 єн ($2300) – саме стільки коштує набір. За доплату в 26 400 єн ($180) пропонують діодну оптику, а за 63 800 єн ($440) – дерев'яний декор на боковинах. Ціна Honda WR-V у базовій версії – 2 398 000 єн або 16 600 доларів.

Між іншим, нещодавно показали новий Jeep Cherokee, який повернувся до класичного дизайну.

Також Фокус писав, що знаменита спортивна Honda покидає європейський ринок.