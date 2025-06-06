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Авто

У Японії випустили дешевий гібрид Honda та класичного Jeep Cherokee (фото)

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Honda WR-V зробили схожою на Jeep Cherokee

Недорогий кросовер Honda WR-V перетворили на клон Jeep Cherokee 80-х. Оригінальне авто випускатимуть у Японії.

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Про це повідомляється на сайті компанії DAMD.

Honda WR-V, нова Honda WR-V, кросовер Honda, Jeep Cherokee Fullscreen
Кросоверу збільшили кліренс та встановили позашляхові шини

Саме це ательє виконало оригінальний тюнінг Honda WR-V. Нестандартний концепт показали торік на автошоу в Токіо, а тепер все ж вирішили зробити серійним. Нестандартний проєкт назвали Damd WR-V Reverb.

Компактний кросовер Honda WR-V отримав нову передню частину із квадратними фарами, "зубастою" решіткою радіатора та агресивнішим бампером. Також замінили капот. Авто стало схожим на класичний Jeep Cherokee XJ.

Салон Honda WR-V, нова Honda WR-V, кросовер Honda, Jeep Cherokee Fullscreen
Салон кросовера обшили картатою тканиною

Салон Honda WR-V обшили картатою тканиною, яка була популярною у 80-х роках. Примітно, що два авто схожі за розмірами – сягають приблизно 4,3 м завдовжки.

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Технічна "начинка" авто не змінилася. Нова Honda WR-V оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 к. с. та варіатором. Клон Jeep Cherokee XJ залишився передньопривідним, проте йому збільшили кліренс на 35 мм та встановили позашляхові шини BF Goodrich.

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За доплату боковини оздоблять деревом

Тюнінг Honda WR-V обійдеться в 327 800 єн ($2300) – саме стільки коштує набір. За доплату в 26 400 єн ($180) пропонують діодну оптику, а за 63 800 єн ($440) – дерев'яний декор на боковинах. Ціна Honda WR-V у базовій версії – 2 398 000 єн або 16 600 доларів.

Між іншим, нещодавно показали новий Jeep Cherokee, який повернувся до класичного дизайну.

Також Фокус писав, що знаменита спортивна Honda покидає європейський ринок.