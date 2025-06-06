Культова спортивна Honda покидає європейський ринок: представлено прощальну версію (відео)
Знамениту Honda Civic Type R припинять продавати в Європі. На прощання випустили лімітований фінальний варіант зарядженого хетчбека.
Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.
Рішення припинити продажі Honda Civic Type R в Європі, де модель була представлена з 2000 року, є вимушеним. Воно обумовлене суворими екологічними нормами.
До того ж, згідно стратегії, Honda в Європі робить ставку на електрифікацію. Решта моделей марки на цьому ринку є гібридами або електрокарами.
Гібридну версію має і нова Honda Civic, проте її заряджений варіант Type R залишався останньою чисто бензиновою моделлю марки в Європі.
Варто відзначити, що в Японії та Північній Америці заряджений хетчбек продовжать продавати. Не виключено, що у майбутньому в Європу повернеться нова Honda Civic Type R, яка, скоріше за все, стане гібридом.
Поки ж випустили прощальний варіант Honda Civic Type R Ultimate Edition. Виготовлять лише 40 таких хетчбеків.Важливо
Нова Honda Civic Type R Ultimate Edition вирізняється карбоновими антикрилом, обвісом та декором зовні та всередині. До того ж, хетчбек пофарбували у білий колір із червоними смугами. Покупці також отримають ексклюзивні брелок та жетон із серійним номером авто.
Honda Civic Type R Ultimate Edition зберігає стандартний 2,0-літровий турбомотор на 325 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год.
Між іншим, невдовзі припинять продавати і заряджений Ford Focus ST. Нове покоління моделі не планується.
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