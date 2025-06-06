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Культова спортивна Honda покидає європейський ринок: представлено прощальну версію (відео)

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Фото: Honda | Honda Civic Type R припинять продавати в Європі

Знамениту Honda Civic Type R припинять продавати в Європі. На прощання випустили лімітований фінальний варіант зарядженого хетчбека.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.

Рішення припинити продажі Honda Civic Type R в Європі, де модель була представлена з 2000 року, є вимушеним. Воно обумовлене суворими екологічними нормами.

До того ж, згідно стратегії, Honda в Європі робить ставку на електрифікацію. Решта моделей марки на цьому ринку є гібридами або електрокарами.

Honda Civic Type R, Honda Civic, нова Honda Civic Type R, нова Honda Civic Fullscreen
Honda Civic Type R Ultimate Edition отримала карбонове антикрило
Фото: Honda

Гібридну версію має і нова Honda Civic, проте її заряджений варіант Type R залишався останньою чисто бензиновою моделлю марки в Європі.

Варто відзначити, що в Японії та Північній Америці заряджений хетчбек продовжать продавати. Не виключено, що у майбутньому в Європу повернеться нова Honda Civic Type R, яка, скоріше за все, стане гібридом.

Honda Civic Type R Ultimate Edition, Honda Civic, нова Honda Civic Type R, нова Honda Civic Fullscreen
Карбонові деталі з'явилися і в салоні
Фото: Honda

Поки ж випустили прощальний варіант Honda Civic Type R Ultimate Edition. Виготовлять лише 40 таких хетчбеків.

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Нова Honda Civic Type R Ultimate Edition вирізняється карбоновими антикрилом, обвісом та декором зовні та всередині. До того ж, хетчбек пофарбували у білий колір із червоними смугами. Покупці також отримають ексклюзивні брелок та жетон із серійним номером авто.

Брелок Хонда, Honda Civic Type R, Honda Civic, нова Honda Civic Type R, нова Honda Civic Fullscreen
У комплекті з авто ідуть особливі брелок та жетон із серійним номером авто
Фото: Honda

Honda Civic Type R Ultimate Edition зберігає стандартний 2,0-літровий турбомотор на 325 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год.

Між іншим, невдовзі припинять продавати і заряджений Ford Focus ST. Нове покоління моделі не планується.

Також Фокус повідомляв, що недавно в Києві показали знаменитий суперкар від Honda.