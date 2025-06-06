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Культовая спортивная Honda покидает европейский рынок: представлена прощальная версия (видео)

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Фото: Honda | Honda Civic Type R прекратят продавать в Европе

Знаменитую Honda Civic Type R прекратят продавать в Европе. На прощание выпустили лимитированный финальный вариант заряженного хэтчбека.

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Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Решение прекратить продажи Honda Civic Type R в Европе, где модель была представлена с 2000 года, является вынужденным. Оно обусловлено строгими экологическими нормами.

К тому же, согласно стратегии, Honda в Европе делает ставку на электрификацию. Остальные модели марки на этом рынке являются гибридами или электрокарами.

Honda Civic Type R, Honda Civic, новая Honda Civic Type R, новая Honda Civic Fullscreen
Honda Civic Type R Ultimate Edition получила карбоновое антикрыло
Фото: Honda

Гибридную версию имеет и новая Honda Civic, однако ее заряженный вариант Type R оставался последней чисто бензиновой моделью марки в Европе.

Стоит отметить, что в Японии и Северной Америке заряженный хэтчбек продолжат продавать. Не исключено, что в будущем в Европу вернется новая Honda Civic Type R, которая, скорее всего, станет гибридом.

Honda Civic Type R Ultimate Edition, Honda Civic, новая Honda Civic Type R, новая Honda Civic Fullscreen
Карбоновые детали появились и в салоне
Фото: Honda

Пока же выпустили прощальный вариант Honda Civic Type R Ultimate Edition. Изготовят всего 40 таких хэтчбеков.

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Новая Honda Civic Type R Ultimate Edition отличается карбоновыми антикрылом, обвесом и декором снаружи и внутри. К тому же, хэтчбек покрасили в белый цвет с красными полосами. Покупатели также получат эксклюзивные брелок и жетон с серийным номером авто.

Брелок Хонда, Honda Civic Type R, Honda Civic, новая Honda Civic Type R, новая Honda Civic Fullscreen
В комплекте с авто идут особые брелок и жетон с серийным номером авто
Фото: Honda

Honda Civic Type R Ultimate Edition сохраняет стандартный 2,0-литровый турбомотор на 325 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Между прочим, вскоре прекратят продавать и заряженный Ford Focus ST. Новое поколение модели не планируется.

Также Фокус сообщал, что недавно в Киеве показали знаменитый суперкар от Honda.