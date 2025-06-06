Культовая спортивная Honda покидает европейский рынок: представлена прощальная версия (видео)

Знаменитую Honda Civic Type R прекратят продавать в Европе. На прощание выпустили лимитированный финальный вариант заряженного хэтчбека.

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Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Решение прекратить продажи Honda Civic Type R в Европе, где модель была представлена с 2000 года, является вынужденным. Оно обусловлено строгими экологическими нормами.

К тому же, согласно стратегии, Honda в Европе делает ставку на электрификацию. Остальные модели марки на этом рынке являются гибридами или электрокарами.

Honda Civic Type R Ultimate Edition получила карбоновое антикрыло Фото: Honda

Гибридную версию имеет и новая Honda Civic, однако ее заряженный вариант Type R оставался последней чисто бензиновой моделью марки в Европе.

Стоит отметить, что в Японии и Северной Америке заряженный хэтчбек продолжат продавать. Не исключено, что в будущем в Европу вернется новая Honda Civic Type R, которая, скорее всего, станет гибридом.

Карбоновые детали появились и в салоне Фото: Honda

Пока же выпустили прощальный вариант Honda Civic Type R Ultimate Edition. Изготовят всего 40 таких хэтчбеков.

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Новая Honda Civic Type R Ultimate Edition отличается карбоновыми антикрылом, обвесом и декором снаружи и внутри. К тому же, хэтчбек покрасили в белый цвет с красными полосами. Покупатели также получат эксклюзивные брелок и жетон с серийным номером авто.

В комплекте с авто идут особые брелок и жетон с серийным номером авто Фото: Honda

Honda Civic Type R Ultimate Edition сохраняет стандартный 2,0-литровый турбомотор на 325 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Между прочим, вскоре прекратят продавать и заряженный Ford Focus ST. Новое поколение модели не планируется.

Также Фокус сообщал, что недавно в Киеве показали знаменитый суперкар от Honda.