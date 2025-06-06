Культовая спортивная Honda покидает европейский рынок: представлена прощальная версия (видео)
Знаменитую Honda Civic Type R прекратят продавать в Европе. На прощание выпустили лимитированный финальный вариант заряженного хэтчбека.
Об этом сообщается на официальном сайте Honda.
Решение прекратить продажи Honda Civic Type R в Европе, где модель была представлена с 2000 года, является вынужденным. Оно обусловлено строгими экологическими нормами.
К тому же, согласно стратегии, Honda в Европе делает ставку на электрификацию. Остальные модели марки на этом рынке являются гибридами или электрокарами.
Гибридную версию имеет и новая Honda Civic, однако ее заряженный вариант Type R оставался последней чисто бензиновой моделью марки в Европе.
Стоит отметить, что в Японии и Северной Америке заряженный хэтчбек продолжат продавать. Не исключено, что в будущем в Европу вернется новая Honda Civic Type R, которая, скорее всего, станет гибридом.
Пока же выпустили прощальный вариант Honda Civic Type R Ultimate Edition. Изготовят всего 40 таких хэтчбеков.Важно
Новая Honda Civic Type R Ultimate Edition отличается карбоновыми антикрылом, обвесом и декором снаружи и внутри. К тому же, хэтчбек покрасили в белый цвет с красными полосами. Покупатели также получат эксклюзивные брелок и жетон с серийным номером авто.
Honda Civic Type R Ultimate Edition сохраняет стандартный 2,0-литровый турбомотор на 325 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.
Между прочим, вскоре прекратят продавать и заряженный Ford Focus ST. Новое поколение модели не планируется.
Также Фокус сообщал, что недавно в Киеве показали знаменитый суперкар от Honda.