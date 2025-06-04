Легенда уходит: Ford прекратит выпуск недорогой спортивной модели (фото)

Ford Focus ST снимают с производства. Последний заряженный хэтчбек марки вскоре станет историей.

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Об этом сообщает сайт Motor1.

Представители Ford подтвердили, что на хэтчбек Ford Focus ST уже не принимаются заказы, однако модель будут производить, пока не выполнят все заявки, сделанные дилерами ранее. Таким образом, ближайшие несколько месяцев еще можно будет купить Ford Focus ST в Европе.

Первый Ford Focus ST170 дебютировал в 2002 году Фото: Ford

Как известно, производство всех модификаций Ford Focus прекратят до ноября 2025 года и новое его поколение не планируется. Знаменитая модель С-класса станет историей и вместе с ней исчезнет и ее заряженный вариант.

Ford Focus ST — последний заряженный хэтчбек марки на рынке, ведь его более мощного собрата Focus RS и младшего Ford Fiesta ST уже не производят.

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Первый Ford Focus ST170 презентовали в 2002 году, однако заряженные хэтчбеки Ford появились значительно раньше. В частности, в 1980 году выпустили Ford Fiesta Supersport и Escort XR3, а через год представили первый Ford Escort RS.

Первый Ford Escort RS 1981 года Фото: Ford

Новый Ford Focus ST сейчас предлагается с 2,3-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 280 сил или 2,0-литровым 190-сильным турбодизелем. Хэтчбек и комплектуют 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым роботом PowerShift. Цена Ford Focus ST в Европе стартует с 43 400 евро.

Ранее стало известно, что с производства снимают первый электромобиль Mazda.

Также Фокус писал, что в Европе начнут выпускать заряженную Toyota Corolla на 300 сил.