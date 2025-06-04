Легенда йде: Ford припинить випуск недорогої спортивної моделі (фото)
Ford Focus ST знімають із виробництва. Останній заряджений хетчбек марки невдовзі стане історією.
Про це повідомляє сайт Motor1.
Представники Ford підтвердили, що на хетчбек Ford Focus ST вже не приймаються замовлення, проте модель вироблятимуть, поки не виконають усі заявки, зроблені дилерами раніше. Отже, найближчі кілька місяців ще можна буде купити Ford Focus ST в Європі.
Як відомо, виробництво усіх модифікацій Ford Focus припинять до листопада 2025 року і нове його покоління не планується. Знаменита модель С-класу стане історією і разом з нею зникне і її заряджений варіант.
Ford Focus ST – останній заряджений хетчбек марки на ринку, адже його потужнішого побратима Focus RS та молодшого Ford Fiesta ST вже не виробляють.
Перший Ford Focus ST170 презентували в 2002 році, проте заряджені хетчбеки Ford з’явилися значно раніше. Зокрема, в 1980 році випустили Ford Fiesta Supersport та Escort XR3, а за рік представили перший Ford Escort RS.
Новий Ford Focus ST наразі пропонують із 2,3-літровим турбомотором EcoBoost потужністю 280 сил або 2,0-літровим 190-сильним турбодизелем. Хетчбек та комплектують 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом PowerShift. Ціна Ford Focus ST в Європі стартує з 43 400 євро.
Раніше стало відомо, що з виробництва знімають перший електромобіль Mazda.
Також Фокус писав, що в Європі почнуть випускати заряджену Toyota Corolla на 300 сил.