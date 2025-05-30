У Європі з'явиться нова заряджена Toyota Corolla на 300 сил (фото)

Нова Toyota GR Corolla добереться до Європи. Заряджений хетчбек виготовлятимуть у Великій Британії з 2026 року.

Related video

Про це повідомляє британське видання Autocar.

У Toyota вже підтвердили виробництво GR Corolla на підприємстві в Бернастоні – передмісті Дербі. Щорічно там виготовлятимуть приблизно по 10 000 цих спортивних авто.

Toyota GR Corolla випускатимуть у Великій Британії Фото: Autocar

Наразі заряджена Toyota GR Corolla продається в Японії та Північній Америці. Її виготовляють на підприємстві спортивного підрозділу Gazoo Racing в Мотомачі (Японія) і минулого року зібрали 25 000 хетчбеків.

Попит на спортивну Toyota Corolla зростає, проте потужності заводу в Мотомачі повністю завантажені і не дозволяють збільшити виробництво. Ось чому після оновлення хетчбек вирішили збирати ще й у Великій Британії.

Важливо

Оголошено дату прем'єри нового кросовера Toyota RAV4 в Україні (фото)

Нова Toyota GR Corolla буде першою моделлю від Gazoo Racing, яку випускатимуть за межами Японії. Уже заявлено, що частину цих авто постачатимуть у США саме з Великої Британії.

Нагадаємо, що Toyota GR Corolla – повнопривідний заряджений хетчбек із 1,6-літровим 300-сильним турбомотором та агресивним дизайном. Він здатен розігнатися до сотні за 5 с. Невдовзі модель пройде модернізацію і перші фото оновленого хетчбека вже опублікували.

Раніше Фокус розповідав про недорогий електрокросовер Toyota за $18 000 із запасом ходу 630 км.

Також ми писали про новий доступний позашляховик Toyota Land Cruiser FJ.