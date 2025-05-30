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В Европе появится новая заряженная Toyota Corolla на 300 сил (фото)

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Фото: Toyota | Toyota GR Corolla — заряженная 300-сильная версия хэтчбека

Новая Toyota GR Corolla доберется до Европы. Заряженный хэтчбек будут производить в Великобритании с 2026 года.

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Об этом сообщает британское издание Autocar.

В Toyota уже подтвердили производство GR Corolla на предприятии в Бернастоне — пригороде Дерби. Ежегодно там будут производить примерно по 10 000 этих спортивных авто.

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Toyota GR Corolla будут выпускать в Великобритании
Фото: Autocar

На данный момент заряженная Toyota GR Corolla продается в Японии и Северной Америке. Ее изготавливают на предприятии спортивного подразделения Gazoo Racing в Мотомачи (Япония) и в прошлом году собрали 25 000 хэтчбеков.

Спрос на спортивную Toyota Corolla растет, однако мощности завода в Мотомачи полностью загружены и не позволяют увеличить производство. Вот почему после обновления хэтчбек решили собирать еще и в Великобритании.

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Новая Toyota GR Corolla будет первой моделью от Gazoo Racing, которая будет выпускаться за пределами Японии. Уже заявлено, что часть этих авто будет поставляться в США именно из Великобритании.

Напомним, что Toyota GR Corolla — полноприводный заряженный хэтчбек с 1,6-литровым 300-сильным турбомотором и агрессивным дизайном. Он способен разогнаться до сотни за 5 с. Вскоре модель пройдет модернизацию и первые фото обновленного хэтчбека уже опубликовали.

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