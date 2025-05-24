У Києві помітили доступного конкурента Audi S4 і Mercedes-AMG C43 від Honda (фото)
У Києві засвітився седан Acura TLX 2023 року в топовій зарядженій версії Type S. Потужне авто є рідкістю на українських дорогах.
Фото Acura TLX Type S опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.
Acura TLX Type S – спортивний седан D-класу від преміального бренду Honda. Автомобіль є доступнішою альтернативою Audi S4, BMW M340i та Mercedes-AMG C43. У США ціна Acura TLX Type S стартує з 58 тис. доларів.
Седан Acura TLX Type S оснащений 3,0-літровим V6 із турбонаддувом, який розвиває 360 к. с. і 480 Н∙м. Із 10-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.Важливо
Нова Acura TLX Type S отримала фірмовий повний привід SH-AWD із функцією векторизації тяги. Крім того, встановлені адаптивні амортизатори та ефективніші гальма Brembo.
Acura TLX другого покоління вирізняється стрімким клиновидним силуетом із довгим капотом та припіднятою "кормою". Варіант Type S отримав обвіс, невеликий задній спойлер і 20-дюймові диски, а ззаду виглядають чотири вихлопні труби.
У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використані двоколірна шкіра та полірований алюміній.
Між іншим, нещодавно в Києві показали культовий суперкар Acura NSX 90-х років.
Також Фокус писав, що в столиці бачили новий надпотужний кросовер Lamborghini.