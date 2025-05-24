В Киеве заметили доступного конкурента Audi S4 и Mercedes-AMG C43 от Honda (фото)

В Киеве засветился седан Acura TLX 2023 года в топовой заряженной версии Type S. Мощное авто является редкостью на украинских дорогах.

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Фото Acura TLX Type S опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Авто получило обвес, задний спойлер и 20-дюймовые диски Фото: Topcars UA

Acura TLX Type S — спортивный седан D-класса от премиального бренда Honda. Автомобиль является более доступной альтернативой Audi S4, BMW M340i и Mercedes-AMG C43. В США цена Acura TLX Type S стартует с 58 тыс. долларов.

Acura TLX оснащена 360-сильной турбошестерней Фото: Topcars UA

Седан Acura TLX Type S оснащен 3,0-литровым V6 с турбонаддувом, который развивает 360 л. с. и 480 Н∙м. С 10-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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Новая Acura TLX Type S получила фирменный полный привод SH-AWD с функцией векторизации тяги. Кроме того, установлены адаптивные амортизаторы и более эффективные тормоза Brembo.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: Acura

Acura TLX второго поколения отличается стремительным клиновидным силуэтом с длинным капотом и приподнятой "кормой". Вариант Type S получил обвес, небольшой задний спойлер и 20-дюймовые диски, а сзади выглядывают четыре выхлопные трубы.

Сзади выглядывают четыре выхлопные трубы Фото: Topcars UA

В салоне установлены спортивные руль и сиденья, а в отделке использованы двухцветная кожа и полированный алюминий.

Между прочим, недавно в Киеве показали культовый суперкар Acura NSX 90-х годов.

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