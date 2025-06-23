Hummer по-японски: на продажу выставили гигантский 10-местный внедорожник Toyota (фото)

В США выставили на аукцион Toyota Mega Cruiser 1996 года. Редкий гигантский внедорожник называют японским Hummer.

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Toyota Mega Cruiser — самый большой внедорожник в истории японской марки. Об уникальном авто рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

В продажу поступило всего 150 Toyota Mega Cruiser Фото: Bring a Trailer

Автомобиль действительно создавали как аналог HMMWV и Hummer H1. С 1995 по 2002 год выпустили всего 3000 таких авто. Большинство из них передали японской армии и специальным службам, а в свободную продажу поступили лишь 150 внедорожников.

Toyota Mega Cruiser достигает 5,1 м в длину и 2,17 м в ширину, а его масса составляет 2,8 тонны. Своим дизайном он действительно напоминает Hummer H1.

Авто использовали в сафари-парке в Кении Фото: Bring a Trailer

Внедорожник оснащен 4,1-литровым 155-сильным турбодизелем и 4-ступенчатой автоматической КПП. В его арсенале — полный привод с понижающей передачей, три дифференциала с блокировками и портальные мосты. Клиренс составляет 420 мм.

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Конкретно этот Toyota Mega Cruiser — один из немногих внедорожников с высокой крышей. Его долгое время использовали для экскурсий в сафари-парке в Кении.

Салон рассчитан на 10 человек Фото: Bring a Trailer

Салон Toyota Mega Cruiser является десятиместным. Комплектация включает двухзонный кондиционер и акустику Kenwood.

Кстати, на аукцион выставили и поддельный спорткар Alfa Romeo за миллион долларов.

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