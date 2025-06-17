Поддельный итальянский спорткар выставили на аукцион за миллион долларов (фото)

В Великобритании выставили на аукцион копию Alfa Romeo 8C 1934 года. Хотя спорткар не настоящий, за него планируют получить от до 1 100 000 долларов.

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Копия Alfa Romeo 8C 2300 Monza создана в Новой Зеландии. На ее постройку ушло два года, 2100 часов и 763 тыс. долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

В качестве образца выбрали гоночное авто Луи Широна Фото: RM Sotheby's

Интересный проект воплотила в жизнь новозеландская компания The Design Cast Limited. По заказу анонимного коллекционера она воссоздала Alfa Romeo 8C 2300 Monza, на которой выступал знаменитый французский гонщик Луи Широн (именно в его честь назвали суперкар Bugatti Chiron).

Спорткар воссоздали до мельчайших деталей Фото: RM Sotheby's

Винтажный спорткар Alfa Romeo воссоздали до мельчайших деталей. При создании авто использовали оригинальные комплектующие модели 8C — фары Bosch, фонари, замок зажигания и логотипы Alfa Romeo.

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3,0-литровую рядную восьмерку на 260 л. с. с механическим компрессором и 4-ступенчатую механическую КПП фактически построили с нуля в Великобритании. Alfa Romeo 8C 2300 Monza оснащена регулируемой подвеской и барабанными тормозами.

260-сильную компрессорную восьмерку создали с нуля Фото: RM Sotheby's

Копия Alfa Romeo Monza получила признание: хотя спорткар не аутентичный, его допустили к гонкам ретроавто. Стоит отметить, что оригинальная модель еще дороже — стоит несколько миллионов долларов.

Между прочим, недавно на аукцион выставили неприметный спортивный Audi 80-х за $500 000, который был быстрее Ferrari.

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