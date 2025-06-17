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Авто

Поддельный итальянский спорткар выставили на аукцион за миллион долларов (фото)

Alfa Romeo 8C Monza, Alfa Romeo 8C 2300 Monza, Alfa Romeo 8C 2300, Alfa Romeo Monza, копия Alfa Romeo
Фото: RM Sotheby's | Копию Alfa Romeo 8C 2300 Monza строили два года

В Великобритании выставили на аукцион копию Alfa Romeo 8C 1934 года. Хотя спорткар не настоящий, за него планируют получить от до 1 100 000 долларов.

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Копия Alfa Romeo 8C 2300 Monza создана в Новой Зеландии. На ее постройку ушло два года, 2100 часов и 763 тыс. долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Alfa Romeo 8C 2300, Alfa Romeo 8C 2300 Monza, Alfa Romeo Monza, копия Alfa Romeo Fullscreen
В качестве образца выбрали гоночное авто Луи Широна
Фото: RM Sotheby's

Интересный проект воплотила в жизнь новозеландская компания The Design Cast Limited. По заказу анонимного коллекционера она воссоздала Alfa Romeo 8C 2300 Monza, на которой выступал знаменитый французский гонщик Луи Широн (именно в его честь назвали суперкар Bugatti Chiron).

Салон Alfa Romeo 8C, Alfa Romeo 8C 2300 Monza, Alfa Romeo Monza, копия Alfa Romeo Fullscreen
Спорткар воссоздали до мельчайших деталей
Фото: RM Sotheby's

Винтажный спорткар Alfa Romeo воссоздали до мельчайших деталей. При создании авто использовали оригинальные комплектующие модели 8C — фары Bosch, фонари, замок зажигания и логотипы Alfa Romeo.

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3,0-литровую рядную восьмерку на 260 л. с. с механическим компрессором и 4-ступенчатую механическую КПП фактически построили с нуля в Великобритании. Alfa Romeo 8C 2300 Monza оснащена регулируемой подвеской и барабанными тормозами.

Мотор Alfa Romeo 8C, Alfa Romeo 8C 2300 Monza, Alfa Romeo Monza, копия Alfa Romeo Fullscreen
260-сильную компрессорную восьмерку создали с нуля
Фото: RM Sotheby's

Копия Alfa Romeo Monza получила признание: хотя спорткар не аутентичный, его допустили к гонкам ретроавто. Стоит отметить, что оригинальная модель еще дороже — стоит несколько миллионов долларов.

Между прочим, недавно на аукцион выставили неприметный спортивный Audi 80-х за $500 000, который был быстрее Ferrari.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет малоизвестный пикап BMW 60-х.