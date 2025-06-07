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Авто

Мастер создал копию культового суперкара Ferrari с дверями как у Lamborghini (фото)

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Фото: Craigslist | Клон Ferrari Testarossa получил "гильотинные" двери

Знаменитый суперкар Ferrari Testarossa воссоздали в США. Автомобиль получил двери, которые поднимаются вверх.

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Об этом сообщает сайт Carakoom.

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Ferrari Testarossa воссоздали довольно точно
Фото: Craigslist

Клон Ferrari Testarossa построили на среднемоторном шасси бюджетного купе Pontiac Fiero. В качестве образца выбрали финальную версию модели Ferrari F512M 90-х годов. Проект назвали Farrari.

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Салон украсили кожей
Фото: Craigslist

Новый кузов авто изготовили из стеклопластика. Знаменитый суперкар Ferrari воссоздали довольно точно. У него длинный капот и характерные "жабры" на боковинах. Копию выдают разве иные фары и оригинальные "гильотинные" двери, которые поднимаются вверх — как у Lamborghini. Также установлены полированные диски Chip Foose с низкопрофильной резиной.

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Компоновку салона Pontiac Fiero не изменили. Впрочем, интерьер отделали кожей. Сиденья украсили логотипами Ferrari.

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Сиденья украсили логотипами Ferrari
Фото: Craigslist

Копия Ferrari Testarossa оснащена 5,7-литровым V8 от Chevrolet Corvette, который установили поперечно. В нем заменили радиатор и вентилятор, а также установили усиленное сцепление. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая КПП. Сейчас клон Ferrari продают за $13 500.

Ранее Фокус рассказывал о дешевом клоне Suzuki Jimny за $5000, который будут выпускать серийно.

Также мы писали, что в США воссоздали культовый заряженный Mercedes 90-х.