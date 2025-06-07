Мастер создал копию культового суперкара Ferrari с дверями как у Lamborghini (фото)

Знаменитый суперкар Ferrari Testarossa воссоздали в США. Автомобиль получил двери, которые поднимаются вверх.

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Об этом сообщает сайт Carakoom.

Ferrari Testarossa воссоздали довольно точно Фото: Craigslist

Клон Ferrari Testarossa построили на среднемоторном шасси бюджетного купе Pontiac Fiero. В качестве образца выбрали финальную версию модели Ferrari F512M 90-х годов. Проект назвали Farrari.

Салон украсили кожей Фото: Craigslist

Новый кузов авто изготовили из стеклопластика. Знаменитый суперкар Ferrari воссоздали довольно точно. У него длинный капот и характерные "жабры" на боковинах. Копию выдают разве иные фары и оригинальные "гильотинные" двери, которые поднимаются вверх — как у Lamborghini. Также установлены полированные диски Chip Foose с низкопрофильной резиной.

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Компоновку салона Pontiac Fiero не изменили. Впрочем, интерьер отделали кожей. Сиденья украсили логотипами Ferrari.

Сиденья украсили логотипами Ferrari Фото: Craigslist

Копия Ferrari Testarossa оснащена 5,7-литровым V8 от Chevrolet Corvette, который установили поперечно. В нем заменили радиатор и вентилятор, а также установили усиленное сцепление. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая КПП. Сейчас клон Ferrari продают за $13 500.

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