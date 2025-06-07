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Майстер створив копію культового суперкара Ferrari з дверима як у Lamborghini (фото)

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Фото: Craigslist | Клон Ferrari Testarossa отримав "гільйотинні" двері

Знаменитий суперкар Ferrari Testarossa відтворили в США. Автомобіль отримав двері, які піднімаються догори.

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Про це повідомляє сайт Carakoom.

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Ferrari Testarossa відтворили досить точно
Фото: Craigslist

Клон Ferrari Testarossa збудували на середньомоторному шасі бюджетного купе Pontiac Fiero. У якості зразка обрали фінальну версію моделі Ferrari F512M 90-х років. Проєкт назвали Farrari.

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Салон оздобили шкірою
Фото: Craigslist

Новий кузов авто виготовили зі склопластику. Знаменитий суперкар Ferrari відтворили доволі точно. У нього довгий капот та характерні "жабри" на боковинах. Копію видають хіба інакші фари та оригінальні "гільйотинні" двері, які піднімаються догори – як в Lamborghini. Також встановлені поліровані диски Chip Foose із низькопрофільною гумою.

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Компонування салону Pontiac Fiero не змінили. Утім, інтер’єр оздобили шкірою. Сидіння прикрасили логотипами Ferrari.

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Сидіння прикрасили логотипами Ferrari
Фото: Craigslist

Копія Ferrari Testarossa оснащена 5,7-літровим V8 від Chevrolet Corvette, який встановили поперечно. У ньому замінили радіатор та вентилятор, а також встановили посилене зчеплення. У парі з двигуном працює 5-ступінчаста механічна КПП. Зараз клон Ferrari продають за $13 500.

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