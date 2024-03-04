Викрали 29 років тому: поліція знайшла зниклий суперкар Ferrari зірки "Формули-1" (фото)

Ferrari Testarossa гонщика "Формули-1" Герхарда Бергера викрали під час Гран-прі Сан-Маріно 1995 року. Суперкар вартує понад 400 тисяч доларів.

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У Великій Британії поліція виявила викрадений суперкар Ferrari Testarossa F512M. Автомобіль належав пілоту "Формули-1" Герхарду Бергеру та перебував у розшуку з 1995 року. Про це повідомляє видання Autocar.

Авто викрали в 1995 році Фото: Autocar

Цей автомобіль — один із двох суперкарів, викрадених у гонщиків Ferrari Герхарда Бергера та Жана Алезі. Інцидент стався під час Гран-прі Сан-Маріно 1995 року, до того ж Бергер навіть намагався догнати зловмисників на скромному Volkswagen Golf.

Після викрадення автомобілі пропали, і про них нічого не чули упродовж 28 років. Поліція встановила, що Ferrari F512M майже одразу переправили до Японії, а у 2023 році він опинився у Великій Британії.

У салоні замінено кермо Фото: Autocar

Тоді ж купити Ferrari Testarossa вирішив колекціонер із США. Під час перевірки в базі даних Ferrari й було виявлено, що авто перебуває в розшуку. Італійський автовиробник одразу ж звернувся до британської поліції, і суперкар конфіскували.

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Стан Ferrari Герхарда Бергера загалом непоганий, хоча йому замінили кермо, а в передній панелі відсутня секція. Тим не менш, суперкар оцінили в 350 000 фунтів стерлінгів ($443 800). Поліція проводить розслідування та сподівається вийти на злодіїв, а також відшукати Ferrari Жана Алезі.

Суперкар оцінили в $443 800 Фото: Autocar

Ferrari F512M — фінальна версія моделі Testarossa. Купе обладнане опозитним 12-циліндровим двигуном об’ємом 4,9 л і потужністю 443 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і розвивати 315 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що інший Ferrari Testarossa простояв під відкритим небом 17 років.

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