585-сильний раритет: у Києві помітили екстремальний суперкар Mercedes (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT R має 585-сильний V8 та аеродинамічний пакет. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 318 км/год.

Related video

У центрі Києва сфотографували спортивне купе Mercedes-AMG GT R. Швидкісний суперкар – рідкість на українських дорогах. Його світлини з’явилися на сторінці luxurycars.ukraine.

Mercedes-AMG GT R — екстремальна трекова версія моделі. Його вже не випускають, адже з’явилось друге покоління купе. Новим він коштував близько 200 000 євро.

Купе здатне розвинути 318 км/год Фото: luxurycars.ukraine

Суперкар Mercedes-AMG GT R обладнаний 4,0-літровим V8 твін-турбо на 585 к. с. і 700 Нм. З 7-ступінчатим роботом із двома зчепленнями купе розганяється до 100 км/год за 3,6 с і розвиває 318 км/год.

Автомобіль обладнаний самоблоківним диференціалом та керованими задніми колесами. У нього допрацьована підвіска і встановлені карбоново-керамічні гальма.

Важливо

У Києві помітили 500-сильний сімейний BMW за 4,2 мільйона (фото)

Купе на 15 кг легше стандартної моделі завдяки карбоновим капоту і даху. Крім того, суперкар Mercedes-AMG GT R обладнаний обвісом та антикрилом. Конкретно це авто отримало опційний пакет PRO із покращеною аеродинамікою.

Суперкар отримав аеродинамічний пакет із обвісом та антикрилом Фото: luxurycars.ukraine У салоні встановлено спортивні крісла Фото: luxurycars.ukraine

Салон Mercedes-AMG GT R оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном. Також встановлені спортивні кермо та крісла.

До речі, недавно у столиці сфотографували ще один надпотужний Mercedes-AMG.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили кросовер Aston Martin із мотором Mercedes.